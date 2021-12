IPS, con escasez de fármacos para cardiacos, diabéticos y oncológicos

Elena Stauss informó en su Twitter que una de las unidades afectadas con la carestía es la de cuidados paliativos. “¿Sabían que hace meses los pacientes oncológicos no tienen sus paliativos? No tienen medicamentos para el dolor. Por qué no se les da la gana a @IPSParaguay. ¿Qué les pasa para jugar así con los pacientes”, escribió indignada. La tuitera también comentó que “no hay remedios para cardiacos desde el mes pasado”.

El desabastecimiento de fármacos es una constante en el IPS. Al no poder retirar el medicamento de la farmacia, el asegurado debe comprar el producto para el tratamiento de la enfermedad, hay casos en que aguardan hasta que el seguro social regularice la provisión por falta de recursos.

COMPRAS EN TRÁMITE. Los ítems desabastecidos están en proceso de licitaciones, algunas ya adjudicadas, y se prevé el abastecimiento en enero. El ingeniero Juan José Sánchez, director de Logística de Suministros de Salud, admitió la situación de escasez.

“Con relación a los medicamentos faltantes, absolutamente todos están contemplados en procesos licitatorios en sus diferentes modalidades”, aseveró.

El director de Logística excusó que las licitaciones a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tardan debido a las consultas de proveedores y los procesos burocráticos.

“El proceso administrativo para la adquisición es bastante tedioso, sobre todo en el tema de medicamentos, que tienen el mismo proceso que cualquier otra adquisición del Estado. Sin embargo, para la adquisición de medicamentos es un proceso que tarda un poco más debido a que existen numerosas consultas de diferentes proveedores, eso hace que se demore un poco más”.

QUEJAS VIRTUALES. Los usuarios de Twitter denuncian cada día la falta de algún medicamento en el seguro social. Tal es el caso de Carlos Escobar que se quejó de que no hay en stock tamsulisina hace meses. “Es un medicamento para la próstata”, tuiteó.

El tuitero @georgeperalt, con el nombre de Jorge, escribió que el desabastecimiento también afecta al hospital Geriátrico. “Es una pena que el Geriátrico del IPS siga sin el medicamento galantamina, hace ya como 5 meses que no tienen. También la memantina eliminaron de la lista de medicamentos”.



30

días es el promedio de tiempo de carestía de algunos ítems, según comentaron los pacientes del IPS.



150

días suma el desabastecimiento del fármaco galantamina, según las denuncias de los asegurados en redes.



En enero habría abastecimiento

Las licitaciones de fármacos están en curso, otras ya fueron adjudicadas, por lo que el director de Logística de Suministros de Salud, el ingeniero Juan José Sánchez, estima que la provisión se regularizará en enero del 2022, si se cumple con los plazos de la firma de los contratos y la entrega de los ítems. “Dentro del mes de enero deberíamos de contar ya con la mayoría de los faltantes”. El IPS tiene en trámite cuatro licitaciones para la adquisición de medicamentos, entre ellos los oncológicos, inmunosupresores y otros que están con stock cero hace meses.