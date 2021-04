Intiman a Cáceres a realizar un cierre administrativo

La crisis se agudiza en Sportivo Luqueño. Ayer, Daniel Rodríguez solicitó el cierre administrativo a Celso Cáceres para asumir como presidente del club; algo que Cáceres no acepta ya que en otra asamblea se acordó su continuidad.

“Hemos presentado nuestro pedido de corte administrativo. Perdió (Cáceres) en todas las instancias de la Justicia Electoral, ahora lo único que le queda es tratar de confundir. Ya obtuvimos dos resoluciones favorables de la Justicia Electoral y tuvimos el apoyo de los socios, más del 50% de los jefes empadronados”, justificó Rodríguez en charla con FALG (1080 AM).

Además Rodríguez insistió con otra acción judicial si Cáceres no deja el poder. “Se aferra al cargo (...). Celso Cáceres se inscribió para estas elecciones y en paralelo para armar un caos jurídico hace otras elecciones, todo él, al margen de la ley y se autoproclama presidente”.

Firme. Celso Cáceres respondió a este pedido y fue duro: “Lo que diga el señor Rodríguez me resbala. No hay nada claro en cuanto a resoluciones o sentencias, no hay nada firme. Nosotros estamos administrando el club porque somos las autoridades reconocidas por la APF”.

“Lo que queremos es que el club sea manejado por el pueblo y no por una familia para mantener su poder político”, disparó Cáceres en FALG.