Internos de CDE se niegan al hisopado

Internos de la Cárcel de Varones de Ciudad del Este rechazan ser sometidos a la prueba del Covid-19; dicen que la enfermedad no existe. La situación se registró el jueves último, por lo que ayer la tarea fue suspendida, no lográndose cubrir a toda la población penal.

En principio los mismos reos habían solicitado el test cuando se amotinaron el pasado lunes. Ahora la tarea concentra en los contactos de los funcionarios penitenciarios que dieron positivo. “Estábamos tomando las muestras y en el transcurso de la mañana encontramos un rechazo a continuar. Nuestro personal estuvo por más de dos horas en el patio y los reos ya no salieron. Ellos estaban en tranquilidad, no realizaron ninguna una protesta, solamente se negaron a la toma de muestra. Labramos acta de eso con el director y nuestros compañeros”, comentó el doctor Hugo Kunzle, director de la Décima Región Sanitaria. El profesional explicó que desde la dirección del penal se continúa dialogando con los cabecillas de los internos, tratando de convencerlos. “Por otro lado, ya tenemos más de 55% de la toma de muestra. Se les tomó a aquellas personas mayores de 60 años, con algún riesgo, alguna vulnerabilidad, enfermedad previa, hipertensión, diabetes, tuberculosis, que tenemos muchos casos allí”. Dijo que la cantidad de tomas ya realizada es 659, lo que permitirá tener un mapeo de dónde está diseminada la enfermedad. “Se realizó muestra a gente de cada pabellón y al 100% del funcionariado. Mantenemos los hisopos, estamos atentos a nuevas tomas dentro de la penitenciaria”. En tanto, toda la población penal de la correccional de mujeres fue sometida a la prueba. “Tanto funcionarias como personas privadas de su libertad prestaron toda colaboración, sin ningún problema”. Según Kunzle no es necesario llegar con las muestras a toda la población penal. W.F.