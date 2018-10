Intendentes piden más financiamiento a EBY y cuestionan despido de tercerizados

Los ediles pretenden encarar iniciativas, tales como sistema de agua potable, reactivación de puestos de salud, conclusión de viviendas en Villa Florida, reparación de numerosas escuelas, entre otras.

Sin embargo, Duarte Frutos explicó que se va a emprender un nuevo sistema de rendición de cuentas, y también les remarcó que la Contraloría tendrá a su cargo verificar la utilización de los fondos de inversión social, en el marco de los convenios en vigencia con los municipios y gobernaciones.

Por otro lado, los intendentes expresaron su preocupación por los despidos de trabajadores tercerizados que viene realizando Yacyretá y que, según el director paraguayo, van a continuar.

Al respecto, el ex jefe de Estado enfatizó que las personas que no cumplen funciones serán despedidas de la institución. No obstante, los funcionarios que efectivamente están cumpliendo con sus labores y asistan a sus puestos de trabajo, previa verificación, podrán continuar en la EBY, remarcó el director.

PERSONAL SÍ, OBRAS NO. El lado paraguayo de Yacyretá ya desvinculó a 200 trabajadores que prestaban servicios en forma tercerizada y prevé aumentar la cantidad a 500. Con las rescisiones realizadas hasta la fecha, la EBY declara ahorrar más de G. 800 millones mensualmente.

A propósito, Duarte Frutos aseguró que se deben reducir los costos de la entidad gradualmente, con miras a bajar el precio de la tarifa de venta de energía en los próximos años. El lado argentino ya tomó medidas para reducir el personal y ahora le toca al lado paraguayo.

Si bien se harán las desvinculaciones, el rubro que no debe sufrir recortes es el de los gastos sociales, enfatizó el ex mandatario.