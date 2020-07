Intendente de Zanja PytÃ£ a los golpes con un poblador durante acto pÃºblico

El jefe comunal resultó molesto luego de que el hombre, identificado como Miguel Orlando, irrumpiera su discurso para pedirle que agilice y solo vaya a la firma de documentos, informó el corresponsal de Última Hora Marciano Candia.

En medio del acto público lanzó improperios contra quien, según se pudo confirmar, era un ex operador político suyo, que se había apartado de su equipo y con quien mantenía una aparente relación hostil.

Un video muestra cómo el intendente va contra el poblador y logra golpearlo, pero es atajado por otros vecinos que estaban en el lugar.

La víctima dio su versión y manifestó que no realizó denuncia alguna por temor a represalias mayores por parte del ejecutivo municipal, alegando que la reacción “fue muy peligrosa”.

Intendente de Zanja Pytã protagoniza incidentes.mp4

“Temo por mi vida y por la de mi familia. Me doy cuenta que a él no le importa los 27 años de amistad que hay, ni el trabajo que hice durante la campaña. Categóricamente, como autoridad, no cumplió su pacto político y para defender mi ética salí del equipo”, refirió.

Por su parte, el jefe comunal dio un comunicado pidiendo disculpas a la ciudadanía, pero no mostró mucho arrepentimiento por ello.

“Soy una persona que se controla mucho y que tiene suficiente capacidad para no ensuciarse por cualquier cosa. Me puso nervioso que antes de hablar ya me hiciera callar, entonces sin sentir fui contra él”, argumentó.

Lo acusó de haberle pedido que robe al pueblo cuando formaba parte de su grupo político y lo calificó de “bandido y badulaque”, al tiempo de señalar que nadie resalta lo bueno de su gestión, pero sí se habla del altercado.