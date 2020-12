Intendente dice que Blas Llano y Efraín Alegre ya no se unen

Riveros aseveró que esta situación no beneficia al Partido Liberal, sino al contrario, está perjudicando a la nucleación azul. “Yo, por ejemplo, no soy llanista ni efrainista, y actualmente estamos conformando un movimiento en Cordillera, que apuntará hacia una extensión a otros departamentos del país, y por qué no a nivel nacional”, explicó Riveros.

En Cordillera, de los 20 distritos 13 pertenecen al PLRA y solamente 7 distritos están en poder de la ANR. “Varios afiliados de nuestro partido están viendo con buenos ojos la conformación del frente político cordillerano, cuyo objetivo fundamental es seguir ganando espacios de poder en las localidades cordilleranas, debido a que nuestros líderes de la capital no se entienden”, remarcó Riveros.