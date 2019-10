Instruirán sumario a director por condecorar a vedete

“Paraguay no necesita más papelones. El director de Cultura es muy valiente para utilizar el nombre de la Cámara para otorgar una distinción a una vedete argentina. Pido la cabeza de ese funcionario que nos puso en ridículo ante todos los medios argentinos”, expresó la legisladora.

“La Cámara no tuvo nada que ver con esta condecoración. El acto se realizó en el salón Comuneros y no en la sala de sesiones. Los que solicitaron y dieron el reconocimiento, fueron el Parlamento Cultural Juvenil y el Club de Leones de Comunicadores, no fue la cámara”, explicó el titular de Diputados, Pedro Alliana, ante el pleno.

La vedete fue homenajeada en setiembre por haber iniciado su carrera televisiva en Paraguay y “por mantener siempre vigente la unión y el acercamiento de la Argentina y el Paraguay, a través de su programa”. En dicho homenaje, recibió un diploma. Destacaron además, que la mujer “defendió la procedencia del chipa guasu”.

El homenaje se hizo con la intermediación del mediático, Juan Carlos Amoroso.