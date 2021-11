Instan a seguir la vacunación para ir a fiesta de Caacupé

El director de la III Región Sanitaria, doctor Eduardo Jara, insta a los feligreses que irán a la Villa Serrana a completar el esquema de vacunación con las dos dosis.

Jara advirtió que si no se completa el esquema de inmunización, el riesgo aumenta exponencialmente.

Si a ello se suma el descuido por no usar tapabocas, no lavarse las manos y no cumplir con el distanciamiento, el escenario puede empeorar.

De esta manera, la festividad mariana más grande del país puede convertirse en un epicentro Covid. Con la explosión de casos, se tendrá de pleno la llegada de la tercera ola.

Las autoridades de Salud Pública vienen advirtiendo de la posibilidad de un nuevo embate del Covid.

HOMILÍA

En la prédica dominical, monseñor Ricardo Valenzuela señaló como vicios y pecados la soberbia, la avidez y la hipocresía.

Mencionó que la enseñanza que Jesús da es recobrar la esencia de la vida de cada uno. Eso favorece a una relación concreta y cotidiana con Dios, quien elige calidad por cantidad. DB