Instan a recibir refuerzo, pues se vienen "6 semanas complicadas"

Como la temporada de diciembre es de viajes tanto al interior como al exterior del país, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ya instaló un puesto de vacunación dentro de la Terminal de Ómnibus de Asunción. Allí se aplican todas las dosis disponibles de Pfizer y AstraZeneca a quienes precisen refuerzos o el primer pinchazo.

También se piensa montar un vacunatorio en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para asistir con algunas de las dosis a viajeros, funcionarios del lugar, según el doctor Roque Silva, director dela XI Región Sanitaria.

“Se vienen seis semanas complicadas porque con las fiestas de fin de año, las vacaciones y las actividades de esparcimiento las interacciones aumentan”, afirmó Silva al dar cuenta de que durante enero próximo los números de contagios, internaciones y decesos por Covid podrían dispararse, en caso de que la gente no esté inmunizada o no se proteja con las medidas sanitarias conocidas (uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico).

“Son dos meses de muchas interacciones, seis semanas muy complicadas nos esperan. Las fiestas y, por sobre todas las cosas, enero que es un mes en el que la gente se vuelca a las actividades recreativas, vacaciones, van a las playas del exterior y también a los balnearios, insistió al referirse sobre la posibilidad de que así se abran las puertas a variantes más transmisibles como ómicron.

Por eso insta a las personas a acudir al vacunatorio, aprovechando el intervalo mínimo de cuatro meses tras la segunda dosis, para que reciban su tercera dosis..

“Ahora tenemos un buen flujo de personas que van por su 3ª dosis y esperamos que eso se pueda afianzar. Es muy importante que la gente entienda que esta dosis de refuerzo es para el manejo contra las nuevas variantes del Covid-19 que están circulando”, resaltó Silva.

En esta semana –dijo- se está teniendo una mejor respuesta en la segunda y tercera dosis; no tanto en la primera. La idea es que esta situación de vacunatorios llenos y de fila de gente buscando su dosis de refuerzo anime a quienes todavía ni siquiera recibieron una dosis anti-Covid. “En algún momento se nos puede destrabar y que la gente vuelva a tener el mismo entusiasmo de recibir su primera dosis”, auguró.

Reportan 90 positivos y 5 fallecimientos

Salud Pública confirmó el fallecimiento de 5 personas a causa del Covid-19 y 90 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Del grupo de fallecidos, uno es del rango etario entre los 40 a 56 años (no vacunado) y 4 de 60 años y más (1 dosis completa, 3 no vacunados). El total de muertes asciende a 16.588. La cantidad de hospitalizados es de 117, 51 de ellos en terapia intensiva. En UTI, 32 no están vacunados, 15 tienen las dos dosis y 4 están con esquema incompleto.