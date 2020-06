Instan a Marito a que vete nueva maniobra legislativa

En la Monumental 1080 AM, Marta Ferrara, por Semillas para la Democracia, y Ezequiel Santagada, por el Instituto de Democracia y Economía Ambiental (IDEA), reprocharon la actitud de los diputados señalando que condenan al país a seguir viciado de impunidad y corrupción con índices cada vez más bajos en transparencia.

“La Cámara de Diputados decidió despenalizar la presentación falsa de las declaraciones juradas de bienes, o sea que yo (funcionario público) puedo mentir tranquilamente en mi declaración, decir que tengo una casa, un auto o decir que no tengo nada, y en realidad tengo una cantidad inmensa de cosas. Entonces me pregunto, para qué vamos a estar pidiendo si se puede mentir, es una barbaridad lo que hicieron, le dispararon al corazón de la República”, dijo Ferrara.

BENEFICIADOS. Por su parte, Santagada explicó que si el presidente Mario Abdo Benítez promulga dicha ley, serían beneficiados todos los políticos que hoy están siendo investigados por presentar declaraciones juradas de bienes, como el caso del ex senador colorado Óscar González Daher, el diputado colorado con permiso Miguel Cuevas y el senador colorado Javier Zacarías Irún, entre otros.

“Esto todavía no es ley, y para que no lo sea la única persona que puede evitarlo es el presidente de la República, Mario Abdo Benítez... Con este proyecto de ley se puede mentir en las declaraciones juradas y si me descubren no pasa nada o máximo una multa, y si eso lo hago hoy se me abre un proceso penal por declaración falsa con una expectativa de pena de cinco años”, explicó Santagada.