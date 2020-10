Inseguro modo de vivir: En muchos comercios no se cumple protocolo

El modo seguro de vivir ya no es tan seguro. Algunos comercios no están cumpliendo con los protocolos sanitarios. Los lavatorios de manos ya no tienen agua, jabón e incluso el alcohol en gel. En ciertos supermercados el panificado ya no se empaqueta y los clientes vuelven a tocar el producto al cargar. También cada vez menos se controla la temperatura para ingresar a los locales.