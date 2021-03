Infectólogo insta a no viajar al Brasil para evitar caos sanitario

Desde el Ministerio de Salud informaron que el sistema de salud actualmente se encuentra en alerta roja, debido al incremento masivo de contagios de Covid-19. Se cree que las nuevas cepas brasileñas procedentes del Amazonas ya circulan en el país y son extremadamente contagiosas.

Profesionales de blanco exigen al orden público reforzar los controles sanitarios e instan a la ciudadanía a evitar los viajes al exterior y, sobre todo, al Brasil, debido a que estas nuevas cepas podrían generar un caos sanitario, teniendo en cuenta la situación epidemiológica del país, con un grave aumento de casos positivos y fallecimientos, sumado al colapso del sistema de salud por la falta de camas de terapia intensiva y la carencia de los medicamentos. El médico infectólogo Tomás Balmelli indicó que lo más recomendable es no viajar al Brasil y reforzar todas las medidas sanitarias. “Yo le insto a la gente que no vaya al Brasil, hay varias cepas mutagénicas circulantes, las cepas amazónicas son altamente transmisibles y mucho más virulentas, y pueden importar este virus al Paraguay y producir más caos sanitario”, refirió el médico. Asimismo, Balmelli manifestó que las personas que viajaron al vecino país tienen que testearse antes de ingresar al Paraguay nuevamente y realizar cuarentena obligatoria supervisada hasta obtener los resultados de los test. REFORZAR MEDIDAS “Creo que se debe reforzar el control del respeto a las medidas sanitarias y reglamentaciones, el orden público tendría que estar a disposición de la ciudadanía con el propósito de seguir educando y estableciendo las normativas de salud, y para no infringirlas, y con eso el ciudadano va a tener mucho mayor conciencia social y va a ser una de las aristas para poder pelear la alta transmisión y ralentizar la transmisión del virus. Estamos viendo la película de 15 días atrás coincidentemente con los 31.000 paraguayos que regresaron del Brasil. En las últimas cuatro semanas vimos un incremento muy importante del número de casos más severos, inclusive en personas más jóvenes, lo que habla de que hay un cambio del comportamiento virológico del Covid y hace suponer que esta cepa ya está dentro de las comunidades paraguayas”, manifestó el infectólogo. CEPA MÁS INFECCIOSA Balmelli alegó que esta nueva cepa es mucho más contagiosa e incluso presentan mayor carga viral y afectan principalmente a personas de menor edad, en el rango de entre 40 y 50 años. “Existen un centenar de variantes mutagénicas del Covid desde la cepa original proveniente de Wuhan, en diciembre del 2019. Pero cuatro de ellas tienen impacto epidemiológico y una de ellas es la cepa brasileña que se ha demostrado que es más transmisible y más virulenta, estamos viendo que antes el grupo etario más afectado era de personas mayores de 60 años; hoy con este cambio estamos viendo que está afectando de forma más severa a gente más joven y aún sin comorbilidad”, señaló. REFUERZOS EN MIGRACIONES La directora de Migraciones, Ángeles Arriola, en comunicación con Radio Monumental 1080 AM, sostuvo que se reforzarán medidas para ingresar al territorio paraguayo, “Preocupa lo que pasa en Brasil y estamos pensando en ser más estrictos para el ingreso al país, pero eso definirá Salud, nosotros vamos a trabajar para hacer cumplir. Podríamos hacer ciertas exigencias y controles como en el principio se hizo, estamos conversando con Vigilancia de la Salud”, puntualizó Arriola.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



ALERTA. Especialista afirma que nuevas cepas ya circularían en el país por el aumento de casos.



DISMINUIR CONTAGIO. Piden que hagan cuarentena obligatoria todos los que retornan del vecino país.