Industria farmacéutica pide acabar con improvisaciones

La falta de medicamentos en el sector público para tratar las afecciones derivadas del Covid-19, como el atracurio y el midazolam, se debe a la improvisación del Gobierno Nacional, que no puede seguir reaccionado solo cuando se presentan los problemas, sino que debe contar con una estrategia a largo plazo para enfrentar esta pandemia, indicó Gerardo García, presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma).

García comentó que los laboratorios químicos precisan de materia prima para poder elaborar los medicamentos, como el midazolam, que se encuentran en falta en los hospitales públicos y farmacias, pero precisan de la intervención de la Cancillería Nacional para gestionar con los gobiernos extranjeros la provisión de los insumos necesarios para la fabricación.

Comentó que Laboratorios Lasca, por ejemplo, no puede elaborar el midazolam debido a que sus proveedores brasileños les negaron la venta de la materia prima necesaria, aunque siguen vendiendo a la Argentina. “No entendemos por qué la discriminación, pero también se debe a una falta de gestión del Gobierno”, precisó García. “En este momento, por más de que nos pidan fabricar un producto registrado, no podremos cumplir con las entregas porque no tenemos la materia prima. Por eso, debemos trabajar en forma coordinada, tener un plan de aquí a dos años y empezar a ser previsibles”, dijo.

DEUDA. Otro problema que enfrentan los laboratorios es la deuda impaga de hace más de un año, de alrededor de USD 200 millones, que les impide proveer de medicamentos al Ministerio de Salud.

García informó que, en este momento, el laboratorio Dutriex cuenta con un stock de 200.000 ampollas de midazolam para la distribución inmediata al mercado local. “Lógicamente, los laboratorios proveen a las farmacias y sanatorios, porque pagan mejores precios que Salud Pública, que maneja un precio de referencia de la última licitación, pero de todas maneras, también entregarán el medicamento a los hospitales públicos”, aseveró García.

El empresario farmacéutico Óscar Vicente Scavone lanzó el miércoles duras críticas hacia la gestión del ministro Julio Mazzoleni en el Ministerio de Salud Pública y aseguró que la pandemia acentuó una serie de problemas que se venían arrastrando desde hace tiempo.

Scavone refirió que la emergencia sanitaria por el Covid-19 hizo “estallar” situaciones, como la falta de medicamentos en el sistema de salud, y calificó a la administración actual de la cartera sanitaria como “la peor” en seis décadas.

Ayer hubo reunión entre autoridades y empresarios con miras a solucionar la falta de medicamentos.