Indert interviene la colonia modelo de Cartes en el distrito de Itakyry

A cinco años de haberse creado, la colonia Santa Lucía, distrito de Itakyry, considerada “modelo” por el ex presidente Horacio Cartes, no termina de afianzarse. Unas 120 familias no tienen parcelas para sus cultivos y otras 48, que sí tienen, no pueden usarlas porque aparecen otras personas manifestando tener documentos otorgados, con anterioridad, por el mismo Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). El presidente del ente agrario, Horacio Torres, emitió la Resolución de Presidencia N° 573/18 por medio de la cual ordenó la intervención de la colonia Santa Lucía y designó a la abogada Concepción Valenzuela como la interventora.