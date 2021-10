Inde superó a Fernando y sigue con vida

Marcelo Ferreira (40’) marcó el primer tanto del Inde; Adrián Alcaraz (58’) igualó las acciones y a los (79’) José Villagra anotó para el triunfo local.

En otro partido, sin incidencia en los puestos de ascenso, General Díaz derrotó por 3-1 al 2 de Mayo, en el estadio Adrián Jara.

Los goles del Aviador por intermedio de Alan Gómez (28’), Juan Ruiz Díaz (56’) y Juan Díaz (68’), el descuento para el Gallo Norteño lo marcó Édgar Villalba (60’). Recordemos que Gral. Díaz, ya descendido, jugará el próximo año en la Primera B.

Hoy continúa el desarrollo de la jornada 33 con el duelo entre el campeón, General Caballero JLM, ante Fulgencio Yegros, desde las 9:30, en el estadio Ka’arendy, en la ciudad de Juan León Mallorquín. Mientras que mañana se prevén duelos cruciales por un cupo para la División de Honor: Rubio Ñu vs. Ameliano, 50 puntos y Santaní vs. Tacuary (53), en simultáneo, a las 9:30, ambos por Tigo Sports y por la permanencia en la categoría entre Capiatá (1,125) vs. Resistencia, Iteño (1,173) vs. 3 de Febrero y Guaraní de Trinidad (1,178) vs. Atyrá, también a las 9:30.

El lunes cierran la fecha San Lorenzo vs. Trinidense (9:30).



Vibrante revancha

Martín Ledesma e Itapuense animarán hoy (17:00), en el Defensores del Chaco, el partido revancha de la finalísima por un cupo en la categoría Intermedia.

La primera pulseada fue a favor del equipo capiateño, que superó por 4-2 al cuadro de Itapúa.

En el caso de una ventaja a favor de Itapuense por dos tantos, todo se resolverá desde el punto penal; de darse un empate o una ventaja mínima de los sureños sentenciará la serie a favor de Martín Ledesma.