Inculpan a Nenecho en compra de equipos a quien aportó para Mario

Presentó copia de la Resolución 1061/18 de la Comuna capitalina por la cual se atribuye a esa empresa, aportante para la campaña de Mario Ferreiro por el movimiento Juntos Podemos –según documentos que mostró–, la adquisición de micrófonos ambientales, micrófonos de mano, cables, zapatillas multitomas, monitores de retorno, consola de sonido, entre otros, lo que figura en la descripción de los instrumentos incorporados al patrimonio municipal, con la firma de ambos.

También entregó copia del informe de ingresos de la citada campaña, de fecha 16 de setiembre del 2015, donde se observa que en la larga nómina de empresas y personas que donaron para la candidatura del ex presentador de televisión figura precisamente Music Hall, con RUC 80002910-0, con un aporte de G. 26 millones, cuyo comprobante lleva el número 001-001-0000025. El documento lleva la firma de Marcelo Mancuello en su carácter de administrador de esa alianza política.

ARGUMENTOS

En otro momento, Alfredo Guachiré sentenció que lo llamativo es que el aportante de la campaña de Ferreiro se convirtió meses más tarde en proveedor de la Municipalidad de Asunción, en una situación similar que involucra a otras empresas, citando el caso de Osiris Group, de Gonzalo Zavala Serrati, que es hermano del senador Fidel Zavala.

El denunciante insistió en que se presenta sumamente extraño que tanto el entonces ahora ex jefe comunal Mario Ferreiro y el concejal Nenecho Rodríguez (actual intendente) avalen con sus firmas esa adquisición y todo con el acompañamiento de quien se desempeñara como director general de Gabinete, Marcelo Mancuello.

Indicó que toda esa documentación ya le fue entregada a la Fiscalía en el marco de las investigaciones sobre el supuesto esquema paralelo de recaudación de licitaciones fraguadas.

Asimismo, mencionó que en la pesquisa se debería esclarecer la versión de que tales equipos de sonidos y audios nuevos no fueron proveídos, ya que se comenta que solo se habría reparado otros instrumentos viejos que se tenían en esa dependencia cultural.

“Le pedí a la Fiscalía que se investigue y se aclare si tales equipos existen o no. En realidad la descripción que se tiene en la resolución, cuya copia también entregué a las autoridades del Ministerio Público no sería real”, expresó Guachiré.

Muchi Ojeda, por la firma Music Hall, respondió a ÚH que están preparando un informe sobre todas las denuncias que afectan a esa empresa y que elaborarán un comunicado con la defensa correspondiente.

PEDIDO

Más adelante, el denunciante indicó que la Fiscalía debe determinar acabadamente cómo las empresas sindicadas llegaron a ganar las licitaciones en el ámbito de la Comuna asuncena y establecer el daño patrimonial que se habría generado en los numerosos llamados hechos en todos estos años.

Guachiré dijo que, a su criterio, en todas las denuncias que se vienen arrimando con relación al sonado caso de corrupción en la institución municipal capitalina se evidencia que existió tráfico de influencia.

“En el caso de Marcelo Mancuello, de ser tesorero o administrador de la campaña de Mario Ferreiro terminó beneficiándose al convertirse en director de Gabinete. Pasó de ser jefe de esa campaña a la persona que se encargaba de adjudicar las licitaciones”, apuntó.

El actual intendente asunceno Nenecho Rodríguez, con respecto a esta nueva acusación, indicó que como presidente de la Junta Municipal debe firmar todas las resoluciones de adjudicación y rechazó que tenga algo que ver con un supuesto negociado.







DENUNCIA. Alfredo Guachiré habla de negociado en adquisición a favor de la empresa Music Hall.



DATO. Dijo que lista de instrumentos comprados es falsa, ya que solo se repararon aparatos viejos.

Opiniones

“Me entero que aportó para esa campaña”

“Firmé esa resolución como presidente de la Junta Municipal. Es lo que me exige la Ley Orgánica Municipal. La Intendencia adjudica y envía a la Junta, que estudia, si corresponde o no la homologación. Es un ignorante (por Guachiré) que no sabe de procesos. Me entero que Music Hall aportó para la campaña de Ferreiro. No tenía la más pálida idea ni puedo saber. Y si cobré comisión por lo de TX, ¿por qué rescindo contrato ahora?”. Nenecho Rodríguez, intendente asunceno.

“Son esquemas de devolución de favores”

“Estos son esquemas de devolución de favores que se hacen. Es lo que me explicaron abogados y personas que me están acercando las documentaciones en las cuales saltan los nombres de autoridades y ex autoridades involucradas. Tengo más documentos que me van trayendo, incluso algunos funcionarios de la institución municipal. Son cosas que voy a ir analizando para luego presentarlo a la Fiscalía y a la prensa”. Alfredo Guachiré, ex dministrador de SEN.