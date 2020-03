Incoop intervino 12 cooperativas por desprolijidad en el manejo

Las intervenciones vienen siendo realizadas desde el 2019, tras las fiscalizaciones hechas por el Incoop, que es un proceso antes de hacer la intervención. De las 12 entidades, dos fueron cerradas y hoy se encuentran en proceso de liquidación, debido a que ya no hay posibilidades de que puedan continuar operando, dijo Löblein.

En tanto, tres de ellas están actualmente en la etapa de levantamiento de la intervención, que es realizada mediante una asamblea convocada por el Incoop, en la que se informa a los socios sobre la situación de dicha cooperativa, dejando en manos de los mismos socios decidir si los directivos continúan o no al frente.

INHABILITADOS. Löblein afirmó que la gran mayoría de los dirigentes de las cooperativas intervenidas fueron inhabilitados por Incoop, abriendo un sumario a los directivos para la suspensión y posterior derivación de toda la información al Ministerio Público, “si el hecho lo amerita”, resaltó.

“Viendo la gravedad, se abre un sumario a los dirigentes. En consecuencia a lo que resulta del sumario, el Incoop lo inhabilita hasta un periodo máximo de 10 años, y se remiten los resultados –del sumario– al Ministerio Público. En el caso de la inhabilitación de los dirigentes, la asamblea ya no tiene otra opción más que elegir a nuevas autoridades”, explicó.

En cuanto al daño causado por el mal manejo, Löblein aclaró que es muy difícil tener de manera inmediata ese dato ya que se entra en un proceso de liquidación, donde se hacen líquido los activos (se venden) –como una empresa en quiebra– para poder pagar los pasivos.

“En un proceso de dos años más o menos se sabe el daño, luego de que se haya hecho todo líquido el activo, se haya pagado todo el pasivo, y se sabe si queda o no un remanente”, expresó.

FONDO DE GARANTÍA. Ante este tipo de situaciones, el sector cooperativo se encuentra desprotegido, sin ninguna garantía para los ahorristas.

Löblein lamentó que el proyecto de un fondo de garantía para las cooperativas aún no se haya enviado al Congreso Nacional. “Lastimosamente no tenemos una garantía que proteja a los ahorristas, por eso es que siempre tratamos de no liquidar y hacer funcionar la cooperativa, hablar con los ahorristas para que esperen, y hacer funcionar la cooperativa para que en un corto o mediano plazo los ahorristas puedan recuperar su dinero. Si de buena a primera es liquidada la cooperativa, no hay de dónde sacar para devolver los recursos”, afirmó.

Se quejó de que hace más de dos años ese proyecto fue enviado al gabinete del Ministerio de Hacienda, sin que se pueda mover de ahí.