Inconsistencias de Andrés Gubetich: Omitió bienes propios e incluyó ajenos

La CGR menciona que en la primera DJBR de 2014, Gubetich Mojoli incluyó un inmueble que fue recibido por su cónyuge en calidad de donación, según el informe de condiciones de dominio del inmueble de la Dirección General de los Registros Públicos, recogido por la Contraloría, que señala que el inmueble fue valorizado y declarado por el funcionario. En este sentido, la CGR aclara que el terreno al ser recibido como donación constituye un bien propio de su esposa, por lo que la inclusión del importe del mismo no corresponde.

En tanto, con relación al rubro de inmuebles, no consignó tres propiedades que no fueron incluidas en la declaración por estar ligadas a hipotecas. Al respecto, la Contraloría subraya que en el caso de una de las propiedades no se encuentran informados por la Dirección General de los Registros Públicos. Esta situación no fue subsanada con el descargo de Gubetich, ya que se puntualiza en el documento de la CGR que no se contó con documento respaldatorio sobre el punto.

ACTIVIDAD BANCARIA. En el detalle se verificó tras el pedido de informe de las actividades financieras de Gubetich, que este no incluyó dos cuentas en un banco de plaza que ascendían a un movimiento de USD 100.000.

En la observación presentada en la compilación de documentación se lee que el ex presidente de IPS operaba con ocho cuentas bancarias de USD 50.000 cada una del 21 de setiembre de 2018 al 3 de setiembre de 2019, mientras que solo incluyó a seis de esas cuentas en su declaración bajo juramento.

Al respecto, siempre según lo recogido por la Contraloría del descargo del servidor público, estas cuentas fueron parte de una omisión involuntaria, salvada en la declaración de marzo de 2021.

La respuesta fue admitida por Contraloría en tanto persistió en la observación sobre una cuenta de ahorro habilitada en el mismo banco de plaza a nombre de la esposa de Gubetich, María Rosa Araújo de Gubetich.

EN FISCALÍA. Por Resolución de la Fiscalía General del Estado, el agente fiscal Francisco Cabrera fue asignado desde el 5 de enero del año en curso, para tomar intervención al respecto del informe sobre Gubetich Mojoli, remitido por la Contraloría General de la República, por un caso de supuesto enriquecimiento ilícito, presuntamente protagonizado por el ex titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Igualmente, la Fiscalía General resolvió la apertura de una causa penal a los efectos de investigar los hechos. En tal sentido, Camilo Benítez, contralor general, remitió al Ministerio Público un examen de correspondencia efectuado a las declaraciones juradas de bienes de Gubetich Mojoli, el 29 de diciembre de 2022.

Según los datos contrastados por CGR, el ahora investigado habría experimentado un crecimiento injustificado de su patrimonio.

Tras el análisis, el máximo organismo de control identificó unos G. 11.000 millones de los que se desconoce su origen y no se cuentan con documentos respaldatorios. Gubetich habría presentado como patrimonio neto en el 2014 por más de G. 4.000 millones y para el 2018, unos G. 30.000 millones.

19.000 millones de guaraníes es la diferencia patrimonial de Gubetich encontrada entre declaraciones de 2014 y 2018.

11.000 millones de guaraníes de ingreso no pudieron ser justificados por Gubetich. Contraloría desconoce el origen.