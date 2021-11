Hugo Velázquez dice que si el costo de la tarifa al Brasil baja, Paraguay usará 100% de la energía

El vicepresidente de la República y ahora precandidato para las próximas elecciones generales, Hugo Velázquez , durante una entrevista en el programa Políticamente Yncorrecto de Telefuturo, señaló que siguen las negociaciones respecto al costo final de la tarifa de reexportación de energía eléctrica al Brasil , indicando que el Gobierno propuso que el precio se mantenga hasta el 2023, pero que, si el vecino país no acepta, Paraguay podrá utilizar la totalidad de la energía que le corresponde, o en todo caso, venderla.

No obstante, dio a entender que hay una amplia posibilidad de que el acuerdo no se concrete en su totalidad. “Oficialmente Paraguay ya planteó que se mantenga el precio de la energía hasta el 2023. Esa es la posición oficial del Gobierno, eso vamos a defenderlo. Quizás no consigamos todo, pero sí una parte”, dijo el político.

Asimismo, fue consultado sobre su posición personal respecto al tema, pero evadiendo la pregunta, afirmó que, en caso de que se reduzca el costo, el Gobierno se está preparando para utilizar el 100% de la energía que le corresponde al país, la cual, si no se utiliza en su totalidad, puede ser comercializada.

El segundo del Ejecutivo fue una de las figuras que salió salpicada en el caso del acta secreta de la Itaipú Binacional, junto al abogado Joselo Rodríguez, quien presuntamente se habría presentado ante una persona como asesor del vicepresidente para la negociación de la compra de energía de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Tras su involucramiento, Velázquez señaló que conoció a Joselo durante la campaña política de Mario Abdo Benítez, además de reconocer que lo había recibido en su despacho, cuando el joven llegó en representación de una empresa privada brasileña que planteaba comprar energía eléctrica.

Por otro lado, en cuanto al dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto para el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 por el cual se recortan fondos de Educación pero se aumentan recursos para partidos políticos y el Congreso Nacional, dijo que estima que el Senado lo "corregirá".

"Sencillamente ellos quisieron modificar el presupuesto enviado por el Ejecutivo, meterle el tijerazo al FEEI y crear un fondo para cubrir otros gastos. El interés electoral de algunos diputados hace que dejen de lado lo más importante, para acompañar lo planteado por la Bicameral, para crear cargos, rubros. Pusieron primero su interés personal, antes que el general", sentenció el político.

Sin embargo, al ser consultado por qué no hace lobby para evitar el recorte teniendo en cuenta su rol como vicepresidente, dijo que aún queda pendiente la decisión de la Cámara de Senadores, que -según él- es donde "se va a corregir", teniendo en cuenta que es el órgano que tiene la última palabra en el marco de la aprobación del dictamen.

El pasado 10 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen donde se modifica el presupuesto del Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI). La versión del PGN remitida por la Bicameral fue aprobada con el respaldo de las bancadas coloradas.