Hubo críticas y reclamos en contra de Registros Públicos

La progresista Desirée Masi cuestionó la ausencia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, alegando que solamente acuden cuando quieren más presupuesto, y luego ningunean al Senado.

González expuso la serie de falencias dentro de la institución, alegando que la propia Corte hizo una auditoría, en la que se reconoció la necesidad de contar con más funcionarios y tecnología.

El colorado Enrique Riera salió de contramano para ejercer una larga defensa de González, quien en principio se declaró apolítica.

Esto a su vez le valieron críticas por parte de Masi, y Ana Mendoza de Acha, quien estuvo presente en la reunión, en representación de los escribanos, que denuncian la ineficiencia y exigen solución.

“Que se le cambie a esta directora”, fue una de las propuestas de Kemper. “Usted es una mentirosa. Hace 20 años que está postrada en esa silla”, fue su acusación.

“Me impacta cuando me tratan de mentirosa. Hay dos cosas que no soy. En primer lugar, no soy política, soy técnica. Hace 23 años que estoy en el cargo. Pasé por cuatro Cortes. No soy deshonesta”, manifestó González.

“Estos cargos son ingratos. Salvo el problema de la pandemia, no hubo ninguna denuncia de corrupción”, alegó Riera, haciendo una defensa personal de la funcionaria.

“La señora no necesita abogado. Elegiste muy bien tu trabajo. A toda tu larga alocución, solo voy a responder tres cosas: No hay resultados”, le retrucó Acha a Riera.

“Necesitamos una solución ahora. Me parece ofensivo que no esté la gente del Poder Judicial, y escuchar una hora y media de defensa”, fue la crítica de Masi a su colega. “Es responsable de lo que pasa en ese lugar y no funciona”, sentenció sobre González.