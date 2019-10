Hoy y mañana sigue festival de música contemporánea

Continúa hoy, a las 20.30, en el auditorio Amba’y (Brasil y José Berges), el XII Festival de Música Contemporánea de la Orquesta de la Universidad del Norte. El acceso es libre y gratuito.

En la fecha, tiene lugar el concierto dedicado al jazz, con la presentación de The Good Life, Tico-Tico, Banda Jamento, Hey Pachuco, Banda Take Five, y la Banda Funk in Jazz, de Javier Cedeño. Además, marcaran presencia los solistas Jonathan Piñero (trompeta), Víctor Álvarez (piano), Javier Cedeño (batería y percusión), Abreliano Rodríguez (trombón) y Bartolo Rodríguez (trompeta).