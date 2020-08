Hoy se estrena Mi corazón insiste en Lola Volcán, por Telefuturo

La novela estadounidense producida por Telemundo Studios para Telemundo, en 2011, es una adaptación de la telenovela colombiana de Julio Jiménez Yo amo a Paquita Gallego.

La producción es protagonizada por Carmen Villalobos y Jencarlos Canela, junto con Ana Layevska, Gerardo Murguía, Carolina Tejera y Fabián Ríos en los roles antagónicos, y con la actuación estelar de la primera actriz Angélica María. La novela se transmite de lunes a viernes.

La historia ganó en las categorías Telenovela del año, La pareja perfecta, Protagonista favorito, El mejor momento de la mala suerte y Mejor Banda sonora en una telenovela en los Premios Tu Mundo. También fue nominada en categorías mejor telenovela, mejor actriz y mejor actor en los premios People en español, y resultó ganadora en la categoría primera actriz con Angélica María y primer actor con Roberto Huicochea en los premios Miami Life Awards.

ATRAPANTE. “Es una historia que va a cautivar, sobre todo por los protagonistas, que tienen muchos fans en nuestro país y mucha trayectoria en otras novelas de éxito emitidas en Paraguay”, comenta Laura Arias, encargada de márketing de Telefuturo.

Igualmente, días atrás, Telefuturo compartió un vivo con los protagonistas, creando mucha expectativa. “Ambos protagonistas lograron una linda conexión con nuestros seguidores, sobre todo Carmen Villalobos, quien el jueves tuvo más de 4 mil vistas en el Live que tuvo con Kike Casanova, y Jencarlos Canela con Patty Orué”, añade Arias.

Por su parte, el gerente de programación del canal, Marcos Román, señala que Mi corazón insiste en Lola Volcán es un éxito en el mundo por ser una historia que guarda todo el condimento necesario para entretener. “Nos harán recordar situaciones similares por un amor joven. ¿Quién no ha luchado por alcanzar sus sueños con esa persona especial?”, menciona Román.

La trama. Narra la historia de amor de Lola Volcán (Carmen Villalobos) y Andrés Santacruz (Jencarlos Canela), dos jóvenes que se aman desde niños. Andrés llama a Lola cariñosamente ‘mi salamandra’, por la afición de la muchacha a treparse a los árboles continuamente. Lola es una joven diferente al resto de las personas porque no sabe llorar, ni en los momentos más dolorosos de su vida. Al ser de clases sociales diferentes, las respectivas familias de Lola y Andrés se oponen a su relación, y con tal de separarlos, Andrés es enviado a una academia militar por su padre, Marcelo Santacruz, pero decide escaparse de allí una noche junto con Lola para casarse en Las Vegas. Cuando los padres de Andrés y la familia de Lola se enteran de lo que están tramando, llegan a dicha ciudad a impedir ese matrimonio. Andrés es regresado a la academia militar y, además, su padre, no conforme con esto, envía a Lola a la cárcel, acusándola de un crimen que no cometió y por el cual es condenada a 10 años de prisión. Desde allí se van produciendo una serie de situaciones que los separan cada vez más. Sin embargo, el amor entre ambos siempre se mantiene vivo, a pesar de las adversidades.

La historia original, Yo amo a Paquita Gallego, fue una telenovela colombiana producida desde finales de 1997 hasta mediados de 1999 y cuenta una relación romántica en la que se incluyen suspenso y comedia.

Próximo estreno. Otra propuesta que llega a Telefuturo en setiembre es Amor en guerra, una ficción turca, basada en hechos reales, y que narra el amor entre un teniente del ejército zarista, nacido en Crimea, y la hija menor de una familia de la nobleza. La producción está ambientada en 1914, en tiempos de la Revolución Rusa.

La ficción fue grabada en el 2014 con paisajes que recorren San Petersburgo, la península de Crimea y Estambul. La novela ya fue vista en Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Guatemala.