Hoy se conocerán detalles de Unholy Glory de Mythika

“El álbum significa para la banda un gran paso, uno enorme para nosotros, ya que fue un proceso muy difícil, lo hicimos con mucha pasión y esperamos que sea de agrado como lo es para nosotros”, menciona el vocalista del grupo, Julio Franco.

A la vez, comenta que el álbum surge de dos ideas, lo desconocido que es nuestra cultura y contar la parte de la historia menos relatada. La conquista de America, abarcado en general, lo conocemos por la historia de los conquistadores, esta es una visión distinta.

“La forma de contarla, por medio de nuestra música, podemos llegar a varios oyentes del género y mas allá, el heavy metal siempre se caracterizó por relatar hechos y verdades a sus fans”, destaca.

Detalles. El material contiene 14 tracks, de los cuales 4 son intros y 9 son canciones. Entre las más resaltantes están Believe, The Mission, In fire Reborn, y la homónima Unholy Glory.

El mastering está a cargo del productor alemán Kai Stahlenberg y será lanzado en plataformas digitales en octubre y en físico (CD) a mediados de diciembre. El álbum tiene una duración de más de 60 minutos y sus letras están en inglés.

La banda Mythika se formó en el año 2006 y está integrada por Julio Franco (en voz y guitarra), Waldir Torres (en guitarra), Magno López (en bajo) y Dakaz Bracho (en batería).