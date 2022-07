Horacio Guimaraens homenajea al país con una muestra

Hoy, a las 18:00, se realiza la visita comentada de la exposición retrospectiva Por 30 de Horacio Guimaraens. Será en la Casa Castelví de la Manzana de la Rivera (Ayolas 129), con acceso libre y gratuito.

“Es un homenaje al Paraguay que me recibió hace 30 años y me dio la posibilidad de desarrollarme como persona y como artista. Es una conmemoración en la cual quiero compartir lo que he pintado desde el año 2006 hasta ahora, mostrando la arquitectura emblemática de los edificios históricos y casonas del país”, comenta.