Entre los asistentes estuvo el candidato a intendente y diputado Ulises Quintana; el intendentable por Hernandarias, Freddy Chamorro; el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Pedro Alliana; el diputado Justo Zacarías Irún; el ex precandidato a la presidencia, Santiago Peña, entre otros.

"Yo le veo a mi Partido Colorado como un enorme tigre al que le están estirando el bigote, en las internas ya pusimos la mano. Que sigan estirando el bigote al tigre y veremos qué pasa el 10 de octubre", afirmó el líder del movimiento Honor Colorado entre los aplausos y hurras de los presentes, informó el periodista de Última Hora Wilson Ferreira.

En su alocución, Cartes afirmó que en Alto Paraná "hay un aroma de unidad y triunfo porque Dios esta poniendo las cosas en su lugar", en referencia a la situación judicial de Quintana a sí como del clan de los Zacarías Irún.

El ex presidente recordó los sucesos en contra de la ANR, como la quema de la sede Colorado Róga. "Nos amenazaron que iban a quemar el partido y lo hicieron, no fallecieron dos niños discapacitados en la parte motriz porque Dios no quiso. No solo quemaron, sino que se robaron los extintores para que no se puedan apagar", reprochó.

También habló sobre sobre el crimen del candidato a concejal de Itakyry, Carlos Aguilera, asesinado presuntamente por su adversario político candidato a intendente de la Alianza, Luis Acosta Fonseca.

Al respecto, Cartes mencionó que el político realiza campañas políticas desde la clandestinidad, pero que si hubiese sido al revés la situación se haría "todo un desastre".

"Les propongo algo: no escuchemos ninguna prensa ni nada, nosotros tenemos lo que ellos no tienen, nosotros tenemos gente que toca a la gente, cuando hay una necesidad, fallece alguien, necesitan un remedio, cajón, lo que sea, ¿dónde va y golpea?; a la dirigencia colorada tiene que ser", remarcó.

Resaltó que la ANR en plena pandemia haya gestionado la contratación de unas 1.800 personas en el sector privado, así como impulsar la contratación de mujeres embarazadas.

Cartes terminó su discurso asegurando que no es feliz ni en su casa o su estancia, sino con el Partido Colorado.