Horacio Cartes avaló su crecimiento con préstamos personales

Las deudas que embargan hasta por el 1.000% sus propias empresas, no se justifican con los ingresos. Y llamativos préstamos por la totalidad del capital en firmas que no son de su propiedad, pero sí de su núcleo familiar.

Según declaraciones juradas del 2013 al 2018 como prestamista informal, Cartes experimentó el aumento de sus ingresos con deudas a cobrar por G. 1.728 billones. En el documento entregado por Cartes a la Contraloría General de la República, se encuentra una amplia lista de obligaciones a percibir que comprometen a sus propias empresas, sin un plan de pagos de retorno y en modalidad a la vista.

Entre las operaciones salta que María Sarah Cartes, hermana del ex mandatario, realizó un préstamo de Cartes, por un monto de G. 330.000.000.000, cifra similar a las acciones de esta en el banco Basa, que ascienden a G. 356.850.000.000, monto que la convierte a su vez, en dueña del 91,1% de la entidad bancaria, según memoria del Banco Basa de 2020, disponible en la web de la entidad.

En esta misma línea se encuentra la empresa Campos e Invernada SA, donde el senador Sergio Daniel Godoy Codas declaró que cuenta con acciones por montos idénticos a los de su deuda con Cartes. Godoy, en el 2018, registró en su declaración jurada (DDJJ), tener acciones de la firma por un valor de G. 22.000.000.000, y en 2020 por G. 26.939.802.120, mismas cifras que se encuentran en las cuentas a cobrar por Horacio Cartes, consignadas a nombre de la empresa Campos e Invernada SA en el 2014. Contando como antecedente que Godoy Codas confirmó que poseía deudas con Cartes para su emprendimiento ganadero ya en el 2009.

Asimismo, el diputado Erico Galeano realizó unas transferencias de USD 2.500.000 a favor de Horacio Cartes, en el mismo concepto de prestamista.

PRESTAMISTA INFORMAL

El ex presidente —según su propia consignación de datos en las DDJJ— actuó como prestamista durante su periodo presidencial. Cartes no está registrado como intermediario financiero ante las autoridades del BCP y Seprelad. Tampoco se encuentra esta actividad declarada ante la SET, en tanto sí consignó los movimientos como ingresos dentro de sus movimientos financieros consecutivamente en el 2013, 2014 y 2018.

En comparativa en el 2013, Cartes otorgó préstamos por G. 299.287.881.331. En el 2014 alcanzó bajo ese rubro activos a cobrar por G. 350.387.709.916, para finalmente aumentar considerablemente sus números hasta G. 1.728.512.081.596. La mayoría con operaciones a la vista y sin plazos.

La lista de empresas endeudadas en el 2018, con base en un cambio de dólar de G. 6.500, incluye al Club Libertad con USD 7.275.553, Dalya SA, con USD 5.865.113. Y a la directora del Banco Basa, Sarah Cartes, con USD 50.769.231.

La enumeración continúa con las empresas en las que se constata un llamativo nivel de endeudamiento. Y se observa que Agricitrus del Paraguay con una deuda por USD 5.059.608. Y siguen, Transporte Multimodal SA, con USD179.074.

Además de Ganadera Sofía SA, con USD 7.644.918. Ganadera Las Pampas SA, con USD38.435.126. Chaja SA, con USD35.435.126, Sporting Life SA, con USD 401.071. Paraguay Soccer con USD 93.923. Criollos SA, con USD 34.616.736. Cauce Moro, con USD 6.741.971. Así también Consignataria de Ganados SA, con USD 24.116.856. Campos e invernada empresa ligada al senador Sergio Godoy, con USD 3.918.120, que a su vez tiene como socia a Sarah Cartes. Finalmente, Developy SA, con USD 4.545.890. Emprendimientos Las Hortensias, con USD 38.291.816. Y, Tierra Buena Inmobiliaria, con USD 1.965.161. En el periodo de su mandato presidencial, Horacio Cartes (2013-2018) se observan diferencias entre el aumento patrimonial consignado en las declaraciones juradas de bienes (DDJJ) y las correspondientes al impuesto de la renta personal (IRP). Este fenómeno está principalmente en el crecimiento de las cuentas a cobrar. Una diferencia de G. 774.009.147.199 se encuentra en las declaraciones del mismo periodo ante la Contraloría General y ante la SET. En comparativa del 2018 al 2013 en las DDJJ, se refleja un aumento patrimonial de G. 2.164.071.021.211, equivalentes al tipo de cambio al 31 de diciembre de 2018 para el dólar (5.960x1) a USD 363.099.165.

EN ESTADOS UNIDOS

Un tajante informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que detalla un esquema montado por el ex presidente Horacio Cartes a través de sus empresas para el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, está en la Fiscalía General del Estado. Una copia de dicho informe fue enviada al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a que la estructura habría utilizado el sistema financiero de ese país.

Préstamos a los amigos de Honor Colorado

El 12 de marzo de 2021, el diputado perteneciente al movimiento Honor Colorado y probable candidato a la Cámara de Senadores para las elecciones 2023, Erico Galeano, transfirió USD 2.250.000 a una cuenta personal del ex presidente de la República Horacio Cartes. El político —según sus propias declaraciones— reintegró este monto al ex mandatario en concepto de un préstamo personal. La operación que fue enmarcada como reporte de operaciones sospechosas (ROS), según informe de la Seprelad, se dio a conocer en coincidencia con las investigaciones del operativo A Ultranza Py, donde el nombre del diputado estuvo vinculado a través de la venta de una propiedad en la ciudad de Altos, que fue allanada. En el año 2020, el diputado Galeano habría vendido la propiedad a Hugo González Ramos, quien hoy aparece como un brazo importante de la organización criminal que enviaba cocaína a Europa y África, según el operativo.

Cabe destacar que esta operación de préstamo con Horacio Cartes, así como también la propiedad vinculada al investigado por narcotráfico y otros préstamos devueltos en 24 horas, fueron omitidos en la declaración jurada de bienes de Galeano.

“Movimientos de Cartes se suscriben a la ley”

El abogado Pedro Ovelar, representante legal del ex presidente Horacio Cartes, refirió que todas las operaciones de su cliente asentadas en las declaraciones juradas tienen justificación con las normas legales. Con respecto a las deudas a cobrar consignadas, Ovelar enfatizó que no se referiría en particular a ninguna operación.

“Cualquier cuestión polémica que exista con respecto a los aportes o adelantos de aportes de capital o préstamos particulares que haya dado de manera absolutamente circunstancial no habitual se encuentra justificada tributariamente, también ante toda la legislación del Banco Central del Paraguay, no existe absolutamente nada que se puede poner en tela de juicio sobre esas operaciones”, puntualizó Ovelar.

En tanto, al ser consultado si Cartes necesitaba permisos para préstamos particulares, enfatizó que esa pregunta en sí “no corresponde”, agregando que “el ex presidente no es una entidad bancaria, tampoco una casa de créditos, por lo que no tenía ningún tipo de obligación de registro. La ley no solamente establece que hay que registrarse al hacer una operación u operaciones de manera circunstancial, decir eso es realmente ir en contra de toda la justificación legal simplemente con un interés político que empieza a cuestionar una actividad totalmente justificable permitida por la ley”, aseguro Ovelar. Señaló que los cuestionamientos al respecto solo buscan señalar a su cliente como una persona fuera de la ley.

SIMULACIÓN DE VENTAS. Respecto al informe de inteligencia de la Seprelad que describe un esquema de comercialización de cigarrillos montado por Tabacalera del Este SA (Tabesa), que tiene como clientes a empresas del mismo grupo empresarial, personas investigadas en casos de lavado de dinero y narcotráfico, como también a personas fallecidas, Ovelar dijo que la secretaría de Estado “confundió” la salida de dinero de Tabesa para préstamos y pagos de servicios a otras firmas del grupo con operaciones de ventas de cigarrillos.

“Son préstamos intercompany, es decir, mi compañía que tiene plata le presta a la compañía que está en pleno desarrollo de construcción y puesta de una industria, yo le presto plata de mi compañía a mi otra compañía, cosa que es lícita (...)”, manifestó el letrado.

Añadió que el informe es confuso y que se trata de una manipulación y un ataque contra el líder del movimiento Honor Colorado. “Ahí está la mentira (en el informe), ahí está la manipulación, lo que demuestra es que a cualquier precio y forma se tiene que escribir algo en contra de Tabesa y el Grupo Cartes”, sostuvo.

Finalmente, calificó de “fábula montada” el contundente informe que se encuentra en poder de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

“Este no es un informe técnico, es un informe político, es una fábula montada. Como abogado y técnico me indigna este tipo de informe y la Seprelad, que de acá a un tiempo hace este tipo de informes totalmente desprovisto de rigor técnico y jurídico”, expresó.

El reporte refiere que las firmas locales de Cartes, diversificadas en varios tipos de negocios de origen comercial, “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito, por el mismo corredor logístico”.