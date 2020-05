Hockin retoma los entrenamientos

Hockin, que disputó los Juegos de 2008, 2012 y 2016, tuvo una pausa en su preparación para obtener una nueva clasificación Olímpica, volvió a sumergirse y trabajar en el agua luego de dos meses.

“Extrañábamos muchísimo poder entrenar nuevamente. Durante el tiempo que no pudimos entrenar en el agua, si bien hacíamos preparación física, no es lo mismo que entrenar en el agua”, expuso el medallista Panamericano al portal de la SND.

El nadador nacional además argumentó: “Fue muy difícil el parate, veníamos entrenando muy bien y de repente que todo se cierre y no poder seguir la preparación de la debida forma cuesta mucho, por sobre todo lo que implica estar así 6 o 7 semanas”.

Los atletas siguen un estricto protocolo en la vuelta a las actividades, a lo que agregó el experimentado campeón: “Como deportistas tenemos que ser responsables también y tener los cuidados para ingresar a los predios, tener el cuidado personal y cuidarnos entre todos porque esa es la forma de salir adelante”.

Para lo que se viene, Hockin apuntó: “La pandemia modificó todos los planes que teníamos y todos tuvimos que reinventarnos y readaptarnos a estas nuevas circunstancias, pero sin duda me siento bien y ya estoy volviendo a los entrenamientos que es algo que me encanta y me apasiona”.