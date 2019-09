Historias de amor y dramas propone la cartelera teatral

Drama. Alejandra Siquot y Eli Caballero, en La ex de mi ex.

También continúa en cartelera La ternura, una comedia romántica en tributo a Shakespeare, que usa características de sus obras, exponiendo la historia de tres mujeres que escapan de sus desdichadas vidas al lado de los hombres, huyendo a una isla desierta donde iniciarán otra historia. Las funciones son hoy, a las 21.00, y mañana, a las 20.00, en el Arlequín Teatro (Antequera casi República de Colombia). Entradas: G. 60.000. Actúan Raquel Barreiro, Lissa Vecca, Cindy Elizeche, etc.

MÁS PROPUESTAS. La comedia dramática La ex de mi ex retorna a Casa Mayor (Malutín 263) hoy, a las 21.00, y mañana, a las 20.00. Alejandra Siquot y Eli Caballero muestran cómo los caminos de dos mujeres, ex de un solo hombre, pueden cruzarse y derivar en un acuerdo sorpresivo. Boletos a G. 80.000.

Un dramático relato de supervivencia ambientado en un futuro de un conflicto bélico mundial, es el tema de SED Sindicato de los eternos desplazados que vuelve hoy, a las 21.00, y mañana, a las 20.00, en la Manzana de la Rivera (Ayolas 129). Entradas a G. 35.000 y G. 50.000. Actúan Mario González Martí, Fátima Flores Pompa, entre otros.

El teatro musical Lia Love, que propone una historia infantojuvenil, vuelve hoy y mañana, a las 18.00, en el Teatro Latino (Teniente Fariña casi Iturbe). Entradas a G. 35.000. Lia Love, joven actriz, bailarina y cantante, estará acompañada de bailarines y del cantante Josema López.

Caperucita y el lobisón regresa a la Manzana de la Rivera, hoy, a las 17.00, y mañana, a las 10.30 y 17.00. Entradas: G. 20.000 (niños) y G. 30.000 (adultos). Relata la historia desde otros puntos de vista, que deja en evidencia que la historia que todos conocemos no es la real.



