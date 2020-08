Hija de Milf, la moda urbana de Giannina Lezcano nacida del DIY

Bajo el usuario GiannyL, Giannina Lezcano fue una de las pioneras en la transformación de prendas con el concepto de DIY (Do it Yourself, o Hacelo vos mismo) a través de videos en internet. Así, con más de 300.00 suscriptores en Youtube fue la primera paraguaya en obtener el play de plata y se convirtió en una de las mujeres más buscadas en las redes a nivel mundial. Ese escenario la acercó a la moda y la hizo encontrar su estilo en cada creación. Giannina hoy, alejada del canal, volcó su creatividad a su propia marca de vestir a la que llamó Hija de Milf. “A través de mi canal de Youtube, empecé a desarrollar prendas con un estilo juvenil, atendiendo las tendencias, pero más que nada las que me representaban a mí al 100%. Eso fue lo que a la larga me preparó y se fue transformando en lo que es hoy Hija de Milf”, comenta Giannina.

Y aunque Hija de Milf nació poco antes de la pandemia, la propuesta está llena de prendas cómodas para utilizar en la casa, lo que llama Looks en tiempos de pandemia. “Para diseñar me inspira nuestra situación actual, la necesidad del cliente, la ropa cómoda para estar en casa”, añade Giannina. La marca tiene su propia y colorida voz, que exalta la cultura urbana, tanto en las camisas, que fueron las primeras prendas por las que apostó Giannina, como en las batas, que son una propuesta para tiempos de Covid. En este camino la acompaña su hija Lua González, quien está desarrollando sus propios diseños. “Lua está en pleno desarrollo de sus prendas con el asesoramiento de su mami, pero con look y diseños propios. Porque, además, dice que mis gustos son de vieja, porque me gustan las flores”, comenta Giannina, entre risas. EMPRENDER A PULMÓN “La primera vez que fui a comprar telas, cuando empezaba este proyecto, fui con G. 100.000; estamos hablando de cero capital. Porque che ndaha’éi (yo no soy) hija de ningún empresario millonario”, recuerda la creadora, pero agrega que su emprendimiento es posible gracias al apoyo de su familia. “Tengo una mamá que vale por cuatro. Sin ella mi proyecto no iba a dar a luz. Una vez más, como siempre ella, ella captó el potencial y me dio una mano, no solo económicamente, sino en lo más importante, anímicamente”, dice. En el equipo, Giannina trabaja con un taller de costura, con doña Anselma en moldería y corte, y Zulma en costura y control de calidad. “Mi equipo está compuesto por personas mágicas, mujeres superpoderosas. Creamos todo tipo de prendas. Todo lo que te venga en mente, desde looks combinados para la familia, incluyendo mascotas de la casa que son más que una bendición”, refiere Gianni. Además la acompañan Hugo Cano, como asesor creativo, y Lua González, con la creación de contenidos en la red. CON CONCIENCIA ECOLÓGICA En cajas de cartones reciclados con dedicatorias personalizadas llegan las camisas, abrigos y batas de Hija de Milf. Todas las prendas van acompañadas de un tapabocas realizado en la misma tela en juego. Con la marca producen, bajo pedido, camisas a juego para papá, mamá y los hijos, y están constantemente explorando más opciones. Actualmente también están produciendo bolsos ecológicos de TNT. También cuentan con su línea de tapabocas, con personajes de películas, series y referentes de la cultura urbana.



