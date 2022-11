Hidrovía: Paraguay expuso posición y seguirá negociación con Argentina

En el encuentro, autoridades paraguayas y argentinas expusieron sus argumentos. En este sentido, el titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (Dipe) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), economista Jorge Vergara, detalló que nuestro país expresó su preocupación por el cobro de la tarifa. “El Ministerio de Transporte (de Argentina) explicó técnicamente la tarifa, los estudios al respecto. Nosotros también respondimos por qué creemos que el peaje no corresponde”, señaló.

Añadió que si bien las autoridades argentinas no declararon taxativamente que la medida no se aplicará, recordaron que se realizará una audiencia pública virtual el 17 de noviembre antes de encarar cualquier acción. Vergara explicó que la audiencia no es vinculante para el cumplimiento de la resolución, pero dijo que en el vecino país quieren escuchar a los que podrían verse afectados por la medida antes de adoptarla.

En efecto, los sectores público y privado de Paraguay podrán participar de la audiencia, y Vergara presume que tras la “cordial reunión” no se cumplirá la medida en tanto sigan las conversaciones bilaterales y multilaterales. Es más, se acordó programar un próximo encuentro entre ambos países y participar de las sesiones de la Comisión del Acuerdo para la Navegabilidad de la Hidrovía, organismo que también lo integran Bolivia, Brasil y Uruguay.

IMPACTO. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que “la delegación del Paraguay presentó la afectación que tendría la medida, que producirá un impacto directo en los costos de operación de embarcaciones de su bandera, en la competitividad de la navegación fluvial comercial y en el comercio exterior del Paraguay y otros países de la Hidrovía”.

De hecho, el presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), César Jure, señaló que la resolución argentina puede implicar un sobrecosto de entre USD 55 y 60 millones para el comercio paraguayo.

No obstante, la Cancillería subrayó que Argentina y Paraguay acordaron “continuar trabajando en coordinar esfuerzos para facilitar la navegación y el transporte comercial, fluvial longitudinal de manera integral en todo el tramo de la Hidrovía Paraguay-Paraná y favorecer el desarrollo, modernización y eficiencia de dichas operaciones, y que facilite y permita el acceso en condiciones competitivas a los mercados de ultramar”.

A su vez, Vergara resaltó que “quedó abierta la comunicación técnica” y que “fue importante intercambiar argumentos” con Argentina.



55

millones de dólares es el impacto estimado en caso de que el peaje en un tramo de la Hidrovía se haga realidad.



22

millones de toneladas de productos al año se transportan actualmente por la Hidrovía Paraguay-Paraná.