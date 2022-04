Hermano de jefa de Hacienda hizo trabajar vehículo en la institución

Alexis Martínez hizo trabajar un vehículo, que entonces era de su propiedad, en el marco del proyecto “Evaluación de Impacto Social del Programa Adultos Mayores y Mejoramiento del Servicio”, implementado por Hacienda con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La hermana del emprendedor, Rosa Martínez, está a cargo de la Coordinación de Identificación y Selección de Adultos Mayores, la cual directamente depende de la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC).

ÚH accedió a varias ordenes de servicio firmadas por el director de Pensiones No Contributivas y coordinador general del proyecto, Juan Ángel Álvarez.

Los documentos autorizan distintos viajes de Armando Acosta, quien había sido contratado en el mismo proyecto como “consultor”.

En las notas filtradas al equipo de Investigación de ÚH, Acosta figura como conductor y viaja acompañado por un “censista”. Siempre al mando de un vehículo de la marca Toyota modelo Hilux Surf, que era propiedad de Alexis Martínez, de acuerdo con documentos a los que accedimos. El rodado fue vendido, según fuentes.

Acosta es amigo de Martínez y entró en el proyecto ejecutado por Hacienda a través del PNUD. Su contrato era por un valor total de G. 42 millones. Salió tras la conclusión del acuerdo que era por un año.

ÚH conversó con Acosta, quien comentó que su salida se debió a un malestar con su amigo Martínez. Este habría incumplido un acuerdo que tenían, aunque no precisó de qué se trataba. “Yo salí, no iba más a continuar con ellos porque bastante me perjudicaron y mucha plata le hice ganar a ese tipo y el trato que habíamos hecho no se cumplió”, manifestó.

Por lo menos nueve personas relacionadas con la coordinadora de Hacienda fueron contratadas bajo la denominación de “consultor” a través del PNUD. Justamente, la Coordinación a cargo de Martínez prepara para el organismo los términos de referencia del personal a ser contratado.