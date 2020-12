“Hay seis denuncias contra RGD cajoneadas”

El abogado Federico Campos López Moreira informó que la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía retrasa la investigación de alrededor de seis a siete denuncias de víctimas de Ramón González Daher, ya que no se designaron ni fiscales.

“Esas denuncias están cajoneadas y son tan ineptos que no saben que la usura y la asociación criminal no prescriben, porque es un crimen que está sancionado como delitos de lesa humanidad, como la esclavitud y esos delitos el tiempo no los borra”, explicó.

Detalló Campos López Moreira que los casos presentados por él, por el escribano Ramón Zubizarreta, por el comentarista Carlos Kiesse y por el arquitecto Julio Mendoza Yampey llevan más de un año de haberse presentado y no se investigan. Estas demandas fueron por usura, asociación criminal, lavado de dinero, DDJJ falsas y evasión fiscal.

Anunció además que irán presentando nuevas denuncias de otras víctimas y lo harán de a poco, “porque conocemos las astucias y las chicanas de los abogados tratando de burlar a la Justicia”, sostuvo.

En este año se presentaron dos denuncias contra Daher, ya que supuestamente operaba con intereses sobre intereses contra sus víctimas.