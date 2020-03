Hay aglomeraciones en plena cuarentena para solicitar ayuda

Los agentes de la Comisaría 1ª tuvieron que intervenir debido a que las personas que se encontraban en el lugar comenzaron a viralizar las fotos. En consecuencia, miembros de otros asentamientos también acudieron al sitio con intenciones de pedir ayuda, explicó el comisario Arnaldo Gamarra, subjefe de la comisaría. La firma suspendió la entrega ante la aglomeración. Los trabajadores informales ya están sufriendo los efectos económicos debido al paro total.

OTRO CASO. La misma historia se repitió en San Ignacio, Misiones. Los pobladores acudieron de manera masiva hasta la Municipalidad para la inscripción al Programa Ñangareko, que entregará un subsidio de G. 500.000.

“Estamos pidiendo dos metros de distancia, esto es algo nuevo para nosotros, no tenemos la culpa de la inconsciencia de la gente”, dijo Carlos Afara, intendente. “Yo no tengo miedo, si me llega a agarrar la enfermedad me iré a quedarme en mi casa, tengo posibilidad de sobrevivir, pero ahora ya tenemos mucha necesidad”, dijo Eulalia Lugo, pobladora del barrio Santo Ángel. EM y VR