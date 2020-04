Hasta los oficialistas repudian a Petta por condicionar alimentos por tareas

El repudio provino hasta del movimiento oficialista Colorado Añetete por parte del diputado Colym Soroka, quien aseguró que se trata de una actitud individual del secretario de Estado, ya que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, jamás apoyaría una orientación similar.

Los miembros de Honor Colorado también lamentaron las expresiones del ministro. El líder de la bancada, el diputado Basilio Bachi Núñez, manifestó que considera que, al contrario de la idea de Petta, la educación sí está en emergencia. Añadió que no puede justificarse la queja del Ministerio de Educación (MEC), alegando que solo tiene a su cargo la entrega de 33.000 kits para Asunción y Central, mientras que se ocupan de 770.000 los intendentes y gobernadores. Pidió que no haya requisito ni prueba para la alimentación y que se pueda dar indistintamente en los hogares y en las escuelas.

El diputado cartista Hugo Ramírez pidió que el presidente haga entender al ministro que se debe aprovechar la pandemia para dar un salto en educación y que el Congreso dio las herramientas para el efecto. “Petta no es un emperador y debe abocarse a resolver este año escolar que no se puede perder. Capacitar a docentes y alumnos. Insto a los directores e intendentes a no acatar las expresiones del ministro, a no cambiar víveres por tareas, a no someter a esta humillación a muchas familias”, indicó el legislador.

Desigualdad. El diputado Derlis Maidana recordó que el acceso a internet es muy bajo en el interior del país. “La penetración a internet en el interior del país es muy baja. Pedimos al ministro que tenga un espíritu abierto de diálogo con todos los sectores. Se supone que debe tener la capacidad mental de escuchar a todos. Repudio la amenaza hacia los padres de que si no hacen llegar las tareas de sus hijos se les negará la entrega de víveres y de otros programas sociales como Tekoporã. Hay que dar tranquilidad al pueblo”, enfatizó.

En tanto que el diputado de Patria Querida, Sebastián García, también manifestó su repudio. “Pido perdón a los paraguayos por la aberración del ministro, que condicionó las tareas virtuales después de darle la espalda a la educación tanto tiempo”, expresó.

La diputada Kattya González resaltó que la alimentación es un derecho y que existe presupuesto para los kits.