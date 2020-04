Haedo: “Mis compañeros ya están pasando hambre”

El capitán de Cerro Porteño Nelson Haedo Valdez en diálogo con Fútbol a lo Grande (1080 AM), expuso su posición acerca de la crisis económica que afecta a sus compañeros por la falta de pago de salarios desde el inicio de temporada.

El delantero expuso: “La situación no es nada linda, en diciembre cobramos el último sueldo. Cada uno tiene que cumplir su compromiso, no dependemos de ganar o perder, mis compañeros ya están pasando hambre”. El goleador fue contundente al remarcar: “Uno que entiende más o menos de fútbol sabe que el contrato no se firma por resultado”. “Este mensaje seguro les va a llegar a los dirigentes, esperamos que para mis compañeros encuentren la solución”, en respuesta a las declaraciones de Juan José Zapag, vicepresidente azulgrana, que días atrás manifestó que parte de esta situación es culpa de los jugadores por no haber clasificado a fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Analizando más a fondo la situación, el capitán del Ciclón refirió: “Muchos piensan que porque estamos en Cerro somos multimillonarios, tengo compañeros que ya están sufriendo. No todos cobran millonadas como muchos piensan”. Para Haedo la situación es urgente: “Si me quieren tratar como el malo de la película lo soy, solo peleo por el plato de los compañeros. Así como peleé por los jugadores de General Díaz (también con atrasos graves en el sueldo) ahora peleo por mis compañeros”. Añadió que “a veces siento vergüenza por mis compañeros porque siendo capitán no encuentro respuesta de los dirigentes o alguna solución para ayudarlos”. Cerro Porteño tiene un presupuesto mensual cercano al millón de dólares y el pasado 26 de marzo el presidente Raúl Zapag afirmó que no tocarían a ningún personal de la institución, que serían responsables con los pagos, pero pediría “un aporte” del plantel para sobrellevar los meses de marzo y abril. Con la eliminación en la Fase 3 de Libertadores ante Barcelona de Ecuador, el Azulgrana resignó una suma de 3 millones de dólares como premio por parte de Conmebol.



Cáceres: “Un club debe planificar”

El experimentado volante azulgrana Víctor Topo Cáceres también habló en FALG y aseguró el duro momento: “Hay compañeros que ya necesitan. Un club debe planificar todo para no llegar a esto”.

Además enfatizó: “Hablamos con Raúl y nos dijo en el grupo que están viendo para hacer los pagos y seguimos esperando”. “Hay algunos que necesitan más que otros, no está nada fácil, está todo complicado”, subrayó.



