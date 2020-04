Hacinamiento en Judiciales de la Policía

El comisario Catalino López, jefe del Departamento Judiciales de la Policía Nacional, confirmó que dicha sede policial está hacinada de detenidos que no pueden ingresar a las distintas penitenciarias del país, debido a que las cárceles están cerradas como medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus.

Detalló que en el sitio se encuentran 130 detenidos y la capacidad es para tan solo 60 personas. Esto, teniendo en cuenta que en dicho departamento hay solo 2 celdas para 30 personas cada una. “Este no es una penitenciaria, es un lugar de tránsito para personas procesadas”, señaló el comisario, quien solicitó prever una solución al problema, ya que también temen por la situación de emergencia sanitaria. “Nosotros por suerte no tenemos gente con síntomas de esta grave enfermedad (coronavirus), pero necesitamos que estas personas sean ubicadas, que cumplan una medida de arresto domiciliario o que un penal pueda recibirlos, pero acá ya no tenemos espacio”, señaló López.

Respecto a la manera en que se alimentan los 130 detenidos, el comisario explicó que las autoridades del penal de Tacumbú como de la Agrupación Especializada les ayudan con la alimentación diarias de los aprehendidos.