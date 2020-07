Hacienda se desmarca y tira el fardo al MOPC por polémico pago

El Ministerio de Hacienda salió ayer al paso de las publicaciones sobre el millonario pago hecho al consorcio Electronic Ticket Control (ETC) por las obras del centro de monitoreo del billetaje electrónico y tiró el fardo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en caso de detectarse irregularidades. De la citada sociedad forma parte V. SAT SA, empresa ligada al escándalo de los tapabocas de oro que adquirió Dinac y a un esquema de compañías supuestamente de maletín creadas para acaparar licitaciones, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía y de un equipo interinstitucional del Gobierno.

La cartera fiscal remarcó ayer que el Tesoro Público libera los recursos para los pagos a las contratistas solo por instrucción de alguna entidad del Estado, por lo que en este caso, es responsabilidad de las autoridades del Viceministerio de Transporte corroborar que la firma adjudicada no esté vinculada a anomalías o procesos al margen de la ley.

Desde Hacienda recordaron, además, que la Ley de Presupuesto establece que cada ente asume el compromiso legal por las órdenes de transferencia que emite al Tesoro, y ante cualquier duda, debe justificar los desembolsos ante la Contraloría, Contrataciones Públicas y otros organismos de control.

El caso. A días de haber saltado a luz el escándalo de los tapabocas de oro en la Dinac, hecho que tumbó a Édgar Melgarejo e hizo tambalear al Gobierno de Mario Abdo Benítez en medio de la pandemia del Covid-19, el MOPC autorizó el pago de G. 6.919 millones (USD 1.064.540) al consorcio ETC.

Esta sociedad resultó adjudicada para proveer el sistema de control y monitoreo del billetaje electrónico del sistema de buses a fines del año pasado; sin embargo, este millonario desembolso fue solicitado al Tesoro recién el 23 de abril y el pago se efectivizó el 28 de abril, un mes después de saltar a luz el escándalo en Dinac.

Lo llamativo de este proceso es que el Viceministerio de Transporte, entidad que gestionó la contratación y debe dar seguimiento a las obras, no alertó al Tesoro sobre la conformación de la contratista antes de este millonario desembolso. Es que, de ETC forma parte V. SAT SA, compañía vinculada al esquema de empresas supuestamente de maletín creadas solamente para facturar a la Dinac, de acuerdo con la investigación realizada por el Gobierno y las pesquisas de la Fiscalía.

Esta empresa, además, según otra investigación llevada adelante por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), fue la que proveyó directamente a la firma Proyectos Global SA los denominados tapabocas de oro que fueron vendidos a la Dinac, por valores que superaban hasta 10 veces los precios de mercado.

Justificación. En una nota enviada ayer a ÚH, el viceministro de Transporte, Pedro Britos, señala que el proceso licitatorio desarrollado a fines del 2019 no tuvo protestas y que el pago se realizó en el marco del anticipo del 20% fijado en el contrato. El total del proyecto alcanza los G. 24.997 millones.

Recalca que el consorcio ETC fue adjudicado antes de la pandemia y de la polémica por los tapabocas en Dinac. Además, indica que el MOPC inició los trámites de pago en febrero, aunque no aclara por qué no frenaron el millonario desembolso una vez que saltó a la luz pública el escándalo en Dinac.

Finalmente, menciona que estas obras tienen un avance del 35% y resalta en la importancia de seguir avanzando con el proyecto, ya que la idea es que la implementación total del billetaje esté lista para octubre.