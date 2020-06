Hacienda prevé cerrar esta semana nuevo pago al IPS

En el programa Bajo La Lupa, emitido anoche por Noticias Paraguay, el titular del Fisco, Benigno López, indicó que la cartera sigue en búsqueda del financiamiento –vía deuda– para calzar el presupuesto del IPS por 3 meses. Esto, según resaltó, demandaría unos USD 100 millones y disminuiría la deuda histórica del Estado a unos USD 300 millones.

No obstante, no descartó que se pueda utilizar parte de los fondos no ejecutados que fueron autorizados por la Ley de Emergencia.

Consultado sobre las críticas de las mipymes sobre el funcionamiento del Fogapy, el secretario de Estado señaló que la dinámica de los créditos aumentó bastante y aseguró que ese mecanismo será clave dentro del plan de reactivación que pretende lanzar el Gobierno en estos días.

DEUDA. El ministro de Hacienda defendió la toma de deuda y el crecimiento del pasivo paraguayo durante la pandemia.

Refirió que ante el bajo ahorro fiscal, el endeudamiento permitió financiar las políticas públicas, especialmente las relacionadas a los programas sociales e infraestructura.

Dijo que el nivel actual no genera preocupación porque se cuenta con capacidad de pago y reiteró que no cree que sea el momento de hablar de una suba impositiva.