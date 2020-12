Habría quiebre entre el Papa y Argentina por la ley del aborto

Los efectos del deterioro del vinculo que provocaría la sanción de la ley –según la fuente– no se verían de modo inmediato. No debería esperarse –añadió– un portazo estruendoso del Pontífice y de la Iglesia al día siguiente de una votación favorable en el Senado. Sería así sencillamente porque no es el estilo de una institución milenaria. Pero se reflejarían con el paso del tiempo –completó– en palabras y gestos por demás demostrativos. Dicho de otro modo, en el 2021, un año electoral clave para el oficialismo, el Gobierno tendría al Papa y a la Iglesia en contra.

CAMBIO EN LA LEY. Una de las modificaciones más reseñables que sufrió la ley sancionada por la Cámara de Diputados fue en lo referente a la objeción de conciencia: tendrán derecho a ejercerla los profesionales que intervengan en el aborto, pero deberán derivar de buena fe a la paciente a otro profesional sin dilaciones. Esto parecería una concesión a los manifestantes celestes, quienes consideran, no obstante, que se trata de una cortina de humo porque obliga a realizar el aborto de todas formas. “La objeción de conciencia del proyecto de ley es oscura y muy restrictiva, porque dice que el médico puede apelar a ella, pero tiene que poner todos los medios iguales para que la mujer pueda abortar, por lo que no se está eliminando, es una objeción de conciencia falsa”, lamentó Milagros Bitti.