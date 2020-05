Hábitos correctos, llave que abre la puerta de la salud

En tiempos de crisis, como los que actualmente presenta para muchos la pandemia Covid-19, es fundamental que las personas tengan en su vida cotidiana hábitos correctos que apunten a la salud. Si no es así, es una oportunidad para tomar conciencia y establecerlos.

Sergio Fernández, director de Instituto Pensamiento Positivo (www.pensamientopositivo.org), habla extensamente de hábitos para vivir con abundancia en un seminario que se encuentra disponible en su canal de YouTube, y ofrece diversos cursos gratuitos con ese enfoque en su web.

En dicha charla, invita a tomar conciencia de que la mente es “perezosa” para pensar, y por eso adopta rápidamente hábitos; por tanto, es preferible que las acciones automatizadas sean saludables en todas las áreas de la vida, desde lo relativo al cuerpo y las emociones, hasta lo concerniente a las finanzas.

Dormir bien, y no solo las horas necesarias, sino “tener un buen colchón, y un par de sábanas de excelente calidad”, son algunas de las recomendaciones. Preguntarse si lo que sentimos es hambre o sed antes de ingerir un alimento, y “emplear sentido común con las comidas” son otras recomendaciones del profesional.

“Que la dieta apunte a ser 70% vegetariana, preferentemente alimentos crudos, no procesados. No mezclar hidratos con proteínas, y no más de dos hidratos o dos proteínas por plato, eliminar lácteos”, recomienda.

Pero, ¿cuánto tiempo lleva generar un nuevo hábito? La sicóloga clínica Celeste Estrada, terapeuta especialista en Terapia Racional Emotivo Conductual (TREC), comenta que apoya la teoría de que implica más que 21 o 28 días, como se dice comúnmente, pues se trata de hacer nuevas conexiones neuronales y eso no es sencillo, lleva tiempo. Un estudio de la University College de Londres señala que se precisan 66 días para crear un hábito. “La motivación es importante para comenzar el hábito nuevo. Es importante tener claro por qué lo quieres hacer y cómo te va a beneficiar”, explica Estrada, para quien es “importante repetir la acción para instaurar el cambio”.

La sicóloga clínica Marle Hernández agrega que es fácil sumar un nuevo hábito cuando se tiene una disciplina establecida en la infancia, como el realizar algún deporte. “Sin embargo, si paso largo tiempo sin aplicarlo, igual retomarlo será complejo”, considera.

Ana España, sicóloga clínica, explica que no se puede encasillar a las personas en 21 días, un mes o, incluso, 66 días. “Es el paciente, a su tiempo y ritmo, quien hará los cambios, sean grandes o pequeños, de acuerdo con su voluntad”, comparte y acota que a las metas se les pone día y fecha, siempre teniendo en cuenta que la teoría es una cosa, y la práctica del día a día es otra.