Guerra desatada que pasa al Tribunal

Mientras se define el campeonato en casa y se estableció en simultáneo los partidos entre San Lorenzo-Olimpia y Cerro-Libertad hoy a las 20.00 que ya podría arrojar al campeón, Cerro hizo sentar su voz de protesta solicitando la suspensión del estadio Manuel Ferreira por lo acontecido en el superclásico donde la entidad Azulgrana denunció al Tribunal Disciplinario acusando a su tradicional rival de tener actitudes provocativas. El Ciclón consideró que hubo una “organización maliciosa e intencionalmente irregular” puntualizando en su nota que “se produjo una serie de anormalidades que resultan lamentables e inadmisibles para el desarrollo de un espectáculo familiar como el superclásico del fútbol paraguayo, el cual desafortunadamente sigue sufriendo de ‘chicanas’ que perjudican el trabajo de los protagonistas de este deporte”, señaló entre otras. Ya en su momento, Olimpia se pronunció manifestando que estas versiones son traídas de los pelos y que carecen de seriedad. En este caso este será un partido aparte entre los clubes de mayor convocatoria del país y que pone en peligro su realización el próximo año jugando cada uno de local como se registrara en el torneo Clausura.La propia fiscalía está investigando lo acontecido el 24 de noviembre en Para Uno. Mucha agua va a correr bajo el puente todavía, pero está visto que la grieta entre los clásicos rivales no es solamente en el campo.Habría que ver qué actitud asume el Tribunal ante la denuncia de Cerro que pide la suspensión del estadio Manuel Ferreira.Por el lado de Olimpia están preparando la defensa y consideran la denuncia fuera de lugar y antojadiza desde todo punto de vista como algunos “inventos” aparecidos en el vestuario.Este es un nuevo capítulo y tendremos que esperar el desenlace de lo que arrojó el último clásico de la temporada.La diferenciaOlimpia marca una distancia pronunciada en el actual campeonato, la cual se ve reflejada en el puntaje alcanzado por el equipo dirigido por Garnero que demostró mucho equilibrio sin mayores sobresaltos aún contemplando algunos encuentros que le resultaron sumamente complicados. Una vez terminado el campeonato el Franjeado se abocará a la competencia internacional que penosamente para sus pretensiones no alcanzan lo deseado puesto que no conquistó instancias superiores. La pronta eliminación de la Copa ante rivales que en los papeles previos eran más débiles, generó un desfasaje económico que lamentó profundamente la entidad franjeada.También está por verse la continuidad de Garnero; según se supo un fuerte club mexicano lo quiere para el próximo año. El DT tiene contrato vigente para el 2020 y la rescisión tiene un alto costo.También se conoció del interés del Decano por Pablo Aguilar quien tiene un año y medio más de contrato con el Cruz Azul.En cuanto a Jorge Recalde y Alan Benítez que pertenecen a Libertad hasta fines del próximo mes, se acoplarán a la pretemporada del Decano a partir de los primeros días de enero. El segundo participante de manera directa a la Libertadores saldrá entre Libertad y Cerro, que hoy harán un partido especial en La Nueva Olla y que de momento el Gumarelo saca una pequeña ventaja para entrar a fase de grupos, siempre y cuando no logre el título. El que sí ingresa directo en la etapa preliminar es Guaraní que jugará su primer partido entre el 21 y 22 de enero. Otro detalle a ser considerado por las dirigencias en Tuyucuá y Barrio Obrero es la continuidad de sus técnicos, ambos en la cuerda floja, aunque lo de Bernay es una nominación interina. Chamot no tiene asegurado el futuro.De los coperos, el que sigue firme es Gustavo Costas quien se ganó el respeto por su buen desempeño en Dos Bocas.La Copa AméricaEl 3 de diciembre en Cartagena se cumplirá con el sorteo de la Copa América 2020. En el Grupo A están Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia más Australia o Qatar. Esta zona sur se jugará entre Córdoba, Mendoza, San Juan, La Plata y Buenos Aires. La zona norte que se desarrollará en Colombia tendrá al anfitrión, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y unos de los invitados señalados más arriba. Las sedes serán Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Pereira. El certamen continental arrancará en Buenos Aires y culminará en Barranquilla. Ya Berizzo tendrá dos partidos jugados por las Eliminatorias a disputarse en marzo y conoceríamos más a fondo qué fútbol presentará la Albirroja.El mismo díaEl 17 de diciembre será un día muy especial para esta parte del mundo puesto que a la mañana la FIFA dará a conocer el fixture camino a Qatar y a la noche en la Conmebol se conocerá el calendario de las Copas Sudamericana y Libertadores. Todo esto en nuestro país arrancando en el Hotel Bourbon, sede de un nuevo capítulo de las Eliminatorias ante una expectativa notable en el cual ya en el pizarrón comienza a jugarse en procura de lograr una plaza para Qatar, que son 4 y media. 4 de 10Según el ránking de la FIFA, aparecen cuatro selecciones sudamericanas en el Top Ten. Brasil en tercera posición, Uruguay en la quinta, novena Argentina y Colombia décima. Si pregunta por Paraguay esta en el puesto 40 superando solamente a Ecuador y Bolivia. El mejor clasificado del mundo es Bélgica seguido por Francia. La cuarta posición es de Inglaterra, la sexta de Croacia, séptima Portugal y octava España. Estas son las diez primeras que tiene a Bélgica hace cierto tiempo a la cabeza, quien terminó tercero en Rusia 2018 manteniéndose estable a nivel mundial.