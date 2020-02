Guasón encabeza unos Bafta que se celebran en la fecha

El Guasón, de Todd Phillips, aterriza hoy como favorito, con once nominaciones, en la 73 edición de los premios británicos de cine Bafta, una cita cinematográfica de altos vuelos en la que el español Pedro Almodóvar compite como mejor película en lengua no inglesa por Dolor y Gloria.

Al Royal Albert Hall llegan también otras producciones latinas como Klaus, del también director español Sergio Pablos, que está nominada como mejor cinta de animación, y The Two Popes, dirigida por el brasileño Fernando Meirelles, y que concurre en las categorías de mejor película británica, mejor actor y mejor guión adaptado.

A las once nominaciones de Guasón le siguen muy de cerca El irlandés, de Martin Scorsese, y Había una vez... en Hollywood, de Tarantino, con diez candidaturas cada una, y 1917, de Sam Mendes, y Jojo Rabbit, de Taika Waititi, que optan respectivamente a nueve y seis galardones.

MÁS NOMINACIONES. Phillips competirá también por la mejor película junto a El irlandés de Scorsese y Había una vez... en Hollywood de Tarantino, en un duelo que se repetirá dentro de una semana en la gala de los Óscar, donde los tres se volverán a ver las caras para hacerse con la estatuilla a mejor película.

Los tres filmes tendrán que medir fuerzas además con Parásitos, la aclamada comedia negra del surcoreano Bong Joon-ho, y 1917, la cinta bélica del director inglés Sam Mendes, que ya sorprendió en los Globos de Oro.

Estos cinco mismos directores (Mendes, Scorsese, Phillips, Tarantino y Joon-ho) repiten candidaturas al Bafta a la mejor dirección, una categoría en la que no aparece ninguna mujer nominada.

La organización de los premios Bafta –entregados un mes después de los Globos de Oro y considerados la antesala a los Óscar– ha recibido duras críticas desde dentro y fuera del sector ante esta falta de diversidad, que también se ha extendido a las categorías interpretativas, donde no figura ninguna persona que no sea blanca.

En cuanto a las cintas nominadas como mejor película de habla no inglesa, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar se enfrenta a la surcoreana Parásitos, la británica-siria For Sama (Waad al-Kateab, Edward Watts), la estadounidense The Farewell (Lulu Wang) y la francesa Portrait of a Lady On Fire (Céline Sciamma). EFE