Guaraníes tendrán jornada en la MLS

La fecha 8 de la Major League Soccer de los Estados Unidos tendrá para hoy varios partidos con presencia de paraguayos en sus equipos. El New York Red Bull de Alejandro Romero Gamarra enfrentará a las 19:00 a Philadelphia Union en el estadio Red Bull Arena. Mismo horario para el cotejo en el que New York City de Jesús Medina visitará a DC United. Para las 20:00 está marcado el compromiso que Minnesota de Luis Amarilla disputará ante Real Salt Lake. Y desde las 22:00 el Portland Timbers de Cristhian Paredes visitará al Seattle Sounders. De los clubes donde militan paraguayos el que mejor anda es el New York City de Jesús Medina que marcha quinto con 9 puntos en la Conferencia Este.