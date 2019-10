El actual tricampeón mundial de la competencia es Corea del Sur. En esta edición del Mundial de Overwatch, los cinco mejores países obtuvieron automáticamente la llave a la fase de grupos, mientras que las demás naciones deberán pelear por los últimos cinco lugares. Será una "guerra" de todos contra todos.

Lea más: Dota 2: Más de USD 34 millones en la final del TI9

Los jugadores de Guarani Lions dejarán la piel de seres humanos comunes para ingresar a un mundo virtual y convertirse en uno de los 31 héroes que ofrece este juego de estrategia y velocidad, cada uno de ellos con habilidades únicas y cautivantes.

Los personajes se dividen de acuerdo con sus roles, que pueden ser Tanque, Daño y Apoyo. También posee seis modalidades de juego: Campo de pruebas, jugar/practicar vs. IA, partida rápida, arcade, partida competitiva y partida personalizada.

Los versus son entre dos equipos de seis miembros y el ganador de la partida es aquel que cumple primero con los objetivos ubicados en el mapa.

“En Overwatch la cantidad de muerte o de bajas que puede haber no importa tanto, acá el objetivo es defender una zona o atacar. Es pura estrategia”, manifiesta el manager y actual entrenador de la selección nacional, René Romero.

Logo oficial de Guarani Lions Esta es la insignia que representa al equipo que irá a la mundial de Overwatch, Guarani Lions. eSports Paraguay

Todo comenzó a principios del 2019

Poder llegar hasta el torneo que organiza Blizzard Entertaiment, creadora del juego, se tuvo que pasar por tres fases: Postulación y nominación del comité, votación del comité y prueba de los jugadores.

En la primera fase cada país habilitado debía postular a tres personas para conformar el comité: un manager, un líder de comunidad y un entrenador.

Por Paraguay, los representantes fueron René “GoochX” Romero como manager, Julio Martín “Juliustm” Aria como líder de la comunidad y Tony “Chou” Chou como entrenador. Ellos quedaron seleccionados gracias a la votación de los fanáticos, completando así la segunda fase.

A mitad del camino, el comité paraguayo sufrió una baja importante: Chou dejó de formar parte del desafío. Pese a perder una pieza clave, ellos continuaron con el plan original: pisar la competencia Overwatch World Cup 2019.

Cumplir con las dos primeras fases fue posible gracias a la Liga Paraguaya de Overwatch de eSports Paraguay, una organización radicada en Ciudad del Este que promueve los videojuegos y organiza torneos para la comunidad gamer del país.

La comunidad está dirigida por Juliustm Aria, quien fue el propulsor principal para inscribir y postular al comité paraguayo. En términos del videojuego, sería como el primer héroe que respondió al llamado de Blizzard.

“ESports Paraguay apoya al 3000% al comité nacional”, expresa tajantemente René. Él se sumó a ellos cuando vio las transmisiones del juego que hacía la organización. Su predisposición, sus conocimientos en el streamer y su amor hacia el juego le bastaron para trabajar con la comunidad.

¿Cómo se seleccionó a los jugadores?

René Romero nos cuenta que la convocatoria fue abierta para todos los interesados en participar de la competencia. “(Los jugadores) tenían que decir: Esta es mi cuenta, mi rango de jugador de Overwatch y este es mi rol”.

De varios puntos del país se postularon los interesaros. De las 12 personas que se mandó a la compañía para su pre-aprobación, siete quedaron como los oficiales.

Guarani Lions está conformada por: Marco Antonio Gómez Cabrera, Jaime Arturo Krug López, Mario Fabián Paredes Filippini, Mauricio Ezequiel Apuril Cardozo, Nicolás Alexander Nikiphoroff Echagüe, Milner Michael Alexander Buey Huth y Fabrizio Andrés Livieres Rivas.

Además de la aprobación de Blizzard, los jugadores tenían que ser mayores de edad, tener vigente los pasaportes y aprobar la visa para viajar a Estados Unidos.

“Yo recuerdo que fuimos a Identificaciones (de la Policía Nacional) con todos los muchachos y con un montón de documentos”, relata René.

Ellos quedaron seleccionados luego de la final del torneo local que organizó la Liga Paraguaya de Overwatch. Luego de 14 fechas de competencia, Guarani eSports se consagró campeón ante WM Wyverns.

Los miembros del team Overwatch se sumaron de diferentes equipos que participó del evento de eSports Paraguay. Así nació Guarani Lions.

En la Selección Nacional hay dos héroes de Apoyo, dos de Tanque, dos héroes flex, que significa que esos jugadores pueden asumir cualquiera de los roles del juego, y un personaje de Daño.

Embed

¿Cómo fueron los entrenamientos y cuántas horas de prácticas?

“Algunos jugadores me decían: por el tiempo que yo pase practicando con ustedes cuánto me van a pagar. Y nosotros no tenemos esos recursos, porque no hay una estructura corporativa”, expresa René.

Como los jugadores de la selección tenían sus responsabilidades a parte de la competencia, el comité se reunió con cada uno de ellos y armaron el calendario de prácticas de acuerdo con la disponibilidad de tiempo en el que coincidían todos los participantes.

De 15 a 20 horas semanales dedicaba el equipo a los entrenamientos, un promedio de 4 horas por día.

“Nosotros no le obligamos a los jugadores. Si ellos quieren seguir jugando después de la cuota preestablecida, ya es una cuestión de ellos”, destaca con franqueza el coach. Los entrenamientos se realizaban vía online y en algunas ocasiones se reunían en un espacio físico real.

No obstante, las horas que dedican a los entrenamientos no son suficientes para participar de una competencia de este calibre. René sostiene que uno de los objetivos del comité es fomentar la comunicación del equipo.

“La mecánica que estamos haciendo para que todos hablen es que solo uno tenga prendido el micrófono y coordinar todos los movimientos del equipo. Esto se va intercambiando entre los jugadores”.

La sinergia de un equipo es crucial para un juego como Overwatch, sobre todo porque la táctica que se utiliza para atacar o defender una zona determina quién será el ganador de la partida, que en la competencia mundial puede llegar a durar en promedio unos 30 minutos.

Además, cada uno de los miembros de Guarani Lions tuvo acompañamiento psicológico y atención nutricional.

Si bien la selección nacional y el comité tienen las esperanzas de dejar un buen precedente en la Copa Mundial de Overwatch, el objetivo principal es mostrar a la comunidad gaming que Paraguay puede llegar a una competencia de eSport.

“Queremos demostrar que Paraguay es un país serio y que puede hacer todo lo necesario para estar en una competencia mundial. Que los inversores miren al país y que sepan que hay capacidad de negocio”, sostiene GoochX.

Todos los gastos fueron costeados por la firma Atacado Games, sponsor oficial de la selección nacional de Overwatch.

También le puede interesar: Gaming en Paraguay: Del mundo real al virtual

Un sueño hecho realidad

A días de que se inicie la BlizzCon, centro de convenciones donde se desarrollará el mundial de Overwatch, seis de los siete jugadores de Guarani Lions relatan cómo se sienten con la idea de estar presentes en la Overwatch World Cup 2019.

“Yo me siento muy emocionado y nervioso a la vez. Es mi primera vez representando al Paraguay”, manifiesta Nicolás Nikiphoroff. En el gaming local se lo conoce como Yearsi y su deseo es que la sociedad tome en serio a los eSports: “Creo que hay mucho potencial en nuestro país que necesita ser aprovechado”, sostiene.

Para Mario Paredes, quien se presenta como Kitty, es todo un “honor” participar en la competencia con la selección. Él estuvo practicando mucho este juego para llegar a un torneo de gran envergadura. “Es una experiencia única”, asegura.

Marco KaloKalo Gómez se siente afortunado de formar parte de Guarani Lions y destaca que, independientemente del resultado, ir al mundial es un logro porque dejarán un antecedente importante para los equipos paraguayos que tengan la posibilidad de ir a una competencia similar.

“Me siento muy emocionado ¡por fin Paraguay se va al mundial!”, estas son las palabras que utiliza Milner Ganjamain Buey, otro de los jugadores de la selección, para describir el sentimiento que le provoca el torneo. Para él es una gran oportunidad que no se tiene todos los días.

Desde la perspectiva de Fabrizio Zio Livieres es irreal y el “sueño del pibe”. Él no entró a la selección con muchas esperanzas, pero como ahora ve que todo está concreado cambió la historia. “Me siento demasiado suertudo de poder vivir una experiencia así”.

Su anhelo es que puedan cambiar el estereotipo que tiene el paraguayo hacia un gamer: “Como antes uno soñaba ser futbolista, hoy uno pueda soñar en ser un jugador profesional”.

Para Mauricio Sinapsis Apuril, es un orgullo ser miembro de Guarani Lions. Él espera poder mejorar sus habilidades de trabajo en equipo.

Un mensaje para la comunidad gaming del Paraguay

A criterio del manager y coach de la selección nacional de Overwatch, René GoochX Romero, todas las comunidades gaming deben trabajar en conjunto para consolidar el eSport en Paraguay.

“Falta una mentalidad más unida, veo muchas comunidades con roces entre ellas”, destaca René. Él considera que el primer obstáculo a vencer es dejar de criticar y plantear soluciones reales, para cambiar los estereotipos que aún existen en nuestra sociedad.

GoochX insta a todas organizaciones a ser semilleros de los deportes electrónicos para que florezca en el país. Ser más profesionales.

“Con todo lo que estoy aprendiendo sobre cómo profesionalizar el gaming y cómo preparar a un equipo, yo quiero que la persona que quiera escuchar sobre el proceso me llame y se acerque”, manifiesta.

Si bien el primer precedente en una competencia mundial de eSports fue con los chicos que sobresalieron en el Campeonato Mundial de Pokemón en el año 2017, esta es la primera vez que un equipo paraguayo pisa la Overwatch World Cup.

Las transmisiones de los juegos se pueden seguir en las redes sociales de Overwatch Team Paraguay y en la plataforma Twitch de eSports Paraguay y de Blizzard Entertainment.

Embed Estamos a solo una semana de que la Selección Paraguaya viaje camino a la Copa del Mundo de Overwatch 2019, con toda la fe puesta es nuestros gladiadores, esperamos el apoyo de todos en este hecho histórico para el gaming nacional ;)️#esports #mundial #paraguay #overwatch #ow pic.twitter.com/Svm69golPt — Overwatch Team Paraguay (@TEAMOWPY) October 19, 2019

Como no se puede saber lo que pasará en las partidas y un segundo puede dar vuelta el resultado final, deseamos que Guarani Lions muestre toda su artillería en esta competencia de gran envergadura.