Guaraní cierra el cupo de contrataciones con 11 nombres

Barceló, delantero de 29 años llega desde Chile y era el más esperado; mientras que Rodríguez fue el “tapado” del cual no se sabía y llega de Nacional de Montevideo para pelearle el puesto a Muñoz.

Los anteriores en sumarse fueron: José Moya (central colombiano), Raúl Cáceres (lateral), Estivel Moreira (volante), Rodrigo Amarilla (volante), Rubén Ríos (volante), Gastón Gil Romero (volante argentino), Víctor Dorrego (volante uruguayo), Rodrigo Muñoz (arquero) y Enrique Borja (delantero).Justamente Borja, comentó lo que es volver a Guaraní, club donde se consagró campeón del Torneo Clausura en el 2016.

“Vengo de Argentina, donde el ritmo de juego me ayudó a ganar en intensidad, fue una buena experiencia en Atlético Tucumán y ahora me siento de gran forma para aportar al plantel”, expresó el delantero en charla con FALG (1080 AM). El plantel se entrena en Encarnación.