Grupos anti ley de paridad reclaman espacio de debate

Gabriela Vergara, militante del grupo anti ley de paridad, reclamó que no existen espacios donde puedan ellos manifestar sus opiniones contrarias a la ley y habló hasta de un cerco mediático. Cuestionó que dicha ley no permitiría el desbloqueo de listas, según criterios que citó.

“Desde mayo estamos tratando de debatir este tema y no hay ningún espacio, no hay audiencias públicas, no se le ve a la contraparte”, expresó cuestionando que en la última audiencia no pudo lograr que le dieran la palabra, y lanzando sus críticas directamente al embajador de la Unión Europea.

También cuestionó que la ley abarca a una amplio sector de la sociedad al incluir a distintos estamentos y que un cambio de esta magnitud requiere que la discusión sea amplia y de todos los sectores que se verán afectados.

“Esta es una medida de presión extranjera lo que pasó (por la ratificación del Senado en la ley).

Dijo que insistirán para que los diputados se ratifiquen en su rechazo a la paridad entre hombres y mujeres en cargos públicos.