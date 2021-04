Gritos en el patio del hospital

Embed

La pandemia le dio un nuevo barniz a esa vieja foto de la salud pública paraguaya. Esa pequeña multitud desesperada a la que la devastación del Covid convocó alrededor de los hospitales ya no es muda y resignada como antes. No lleva la humillación como una silenciosa procesión interna. Aprendió que la salud es un derecho y no una dádiva, accede a redes sociales, constata en qué gasta el Gobierno el dinero que falta aquí y hace que su grito de rabia se oiga más allá de la triste carpa en la que se alberga.

Humillación, esa es la palabra. Este Gobierno ha tenido más de un año para darse por enterado de que debía preparar la estructura sanitaria para una crisis anunciada. Y lo que tenemos es esto: una irresponsable imprevisión. Familiares humillados con recetas de medicamentos que los hospitales no tienen y con la obligación de limpiar los improvisados baños que utilizan. Humillados con el previsible fracaso del Pytyvõ Medicamentos que obliga al familiar a ser parte de un engorroso mecanismo que debería estar íntegramente a cargo del Estado. Antes de poner en marcha ese engendro ni siquiera tuvieron la precaución de discutirlo con quienes están directamente involucrados en el tema, como la Cámara de Farmacias del Paraguay.

Es ridículo pretender que el vertiginoso requerimiento de fármacos en las unidades de terapia intensiva sea abastecido por un complejo proceso al que el familiar debe recurrir a la lenta burocracia de la Dibén. ¿Qué se supone que pasa con el enfermo que no cuenta con familiares? Los medicamentos deben estar en los hospitales y administrados por el Estado.

Esta disociación de la realidad demuestra una falta de empatía, propia en quienes están acostumbrados a dar respuestas a clientes políticos y no a ciudadanos. A los colorados les encantaría poder manejar estos problemas de Salud Pública desde las seccionales. La pandemia los sobrepasó, pero no cambiaron el chip. Esta es la sanidad estatal que nos legaron. Como siempre la utilizaron a favor de su partido, no están a la altura del momento: dar respuesta a los gritos que surgen de los patios de los hospitales. Estas ochenta muertes diarias no fueron suficientes para despertarlos a la realidad. No movilizaron a todas las fuerzas del Estado, carecen de entusiasmo para convocar a sectores civiles que colaborarían con gusto y les falta legitimidad como para organizar acciones correctivas.

Están en otra cosa. Más preocupados por las elecciones internas que deben realizarse en unos dos meses que por este drama nacional. Los diputados colorados se opusieron nerviosamente a que se destinen a la salud los fondos socio-ambientales de las binacionales. Es imposible, dijeron, es inconstitucional, no se pueden tocar sin la aprobación de la contraparte. Ya lo sabe: la antigua mentira que oculta que la financiación de los gastos de campaña de muchos candidatos se vería afectada. Para ellos, eso es más grave que los gritos del patio.

A la mañana siguiente, Mario Abdo los dejó en ridículo. Suspendió la licitación del puente de Carmelo Peralta y consiguió treinta millones de dólares para Salud. Se podía, había sido. El Brasil fue comunicado de la decisión paraguaya. No les habrá gustado, pero nada más que eso. Ahora el Senado promueve otra ley. Se podía, había sido. La pandemia, una vez más, pasó por encima del miserable egoísmo político.

Los nombres de estos infelices, a quienes ni la muerte de miles de compatriotas los convenció de dejar de robar y de utilizar al Estado para su beneficio, no deben ser olvidados.