Gremios plantean que oxigenación financiera sea vista caso por caso

La extensión de algunas restricciones que no permitirán un normal desempeño de actividades comerciales genera más incertidumbre en referentes de sectores, sobre todo en ámbitos de la micro, pequeña o mediana empresa. La preocupación está centrada en cómo sostener el flujo de caja y apuntar a los compromisos financieros con las instituciones que facilitan el préstamo.

La moratoria de hace un año y las refinanciaciones sobrevuelan el ambiente, y los representantes de gremios analizan de qué manera se podrá sostener en el tiempo cierto dinamismo, frente al brete sanitario que extendieron las autoridades.

La presidenta de la Asociación de Mipymes Industriales (Asomipymes), Guillermina Imlach, dijo que con las entidades bancarias privadas están pidiendo analizar caso por caso la posibilidad de refinanciación, y más aún con alguna eventual vuelta a fase más restrictiva, toda vez que el ritmo de contagio supere los niveles actuales.

Habló de que sectores como eventos, turismo y gastronomía estarían salvados con una eventual moratoria desde los entes financieros.

“Sabemos también que el Banco Nacional de Fomento (BNF) brindará nuevamente –para todos los que accedieron a créditos vía Fogapy– doce meses de gracia para empezar a pagar los empréstitos. Algunos sectores no se reactivaron aún”, sostuvo.

Puntualmente, la asociación que lidera la entrevistada tiene una alianza con un banco de plaza, con el que están conversando para que analice la situación financiera caso por caso, con el fin de refinanciarles. Agregó que muchos no facturan lo que deberían, por las limitaciones impuestas mediante las restricciones. “Los sectores de eventos, transporte de turismo y gastronómicos no pueden repuntar; sobreviven, pero no podrán pagar sus cuotas”, enfatizó.

CORTE EN LOS PAGOS. Por su parte, Giovanni Invernizzi, vocero de la Cámara de Multitiendas del Paraguay, expresó que un eventual futuro cierre de los locales hará que directamente se corte la cadena de pagos, con despido a funcionarios, suspensión de contratos y, por ende, imposibilidad de asumir los compromisos financieros.

Indicó que el sector no recibió en esta pandemia prácticamente ningún tipo refinanciación, y que se resistió a puro pulmón, con capitales propios en tiempos de mucha restricción, pero que el ámbito de las multitiendas no permitirá de nuevo un escenario más adverso donde no se les permita operar.

“Nuestro foco siempre es trabajar para garantizar espacios sanitariamente seguros para nuestros clientes, proveedores y colaboradores. Manejamos positivamente en ese sentido la cuarentena; fuimos artífices de los protocolos para los comercios. Somos lugares transaccionales, la gente no viene por una cuestión social, sino porque necesita los productos que ofrecen nuestros comercios”, mencionó.

acompañar. Para Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el negocio del banco no es quedarse con algún inmueble o con la garantía de su deudor, con lo que se tendrán que analizar los mecanismos para acompañar el ritmo económico y la imposibilidad de cumplir con todos los compromisos de deudas de muchos actores.

Recordó además que el nuevo periodo de gracia del Fogapy puede acompañar a calmar la angustia de muchos deudores.

“Por un lado, hoy el BNF tiene posibilidad de estirar un año más o prorrogar el periodo de gracia sin pago de intereses, sobre todo para los más afectados (gastronomía, eventos, hoteles, etc.). Esto debería ser transferido también como metodología al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)”, destacó.

Recordó que aún hay USD 100 millones para seguir fondeando Fogapy y adelantó que mañana, lunes, la Federación se reunirá con el presidente del BNF, Carlos Florentín, que explicará cómo funcionará la nueva etapa del Fogapy; mientras que Tavella advirtió sobre sectores afectados que accedieron a un crédito con un año de gracia y con tiempo de tres años para pagar.