Gremio reclama pago a la estatal para mantener empleo

“Estamos aglutinadas cerca de 70 empresas que empleamos de forma directa a unos 2.000 trabajadores, que en su gran mayoría son preparados en el sector. Más que la aprobación del paquete económico, que nos parece muy afinada la forma en que se está haciendo y de la cual estamos de acuerdo, para nosotros sería suficiente que nuestro principal cliente (ANDE) se ponga al día con las facturas muy atrasadas que tenemos, porque esta situación (expansión del coronavirus) no tiene viso de solución inmediata y lo que menos queremos es afectar a la parte más sensible, cortando la cadena de pago (no pagar más el salario a su personal)”, dijo Ozuna. Por otra parte, el empresario solicitó que sean reanudadas las obras en el sector público (paralizadas de modo preventivo), para que las empresas del sector eléctrico y sus trabajadores puedan volver a operar, sin descuidar las recomendaciones sanitarias.

“Queremos que se respete el decreto presidencial donde dice que las obras públicas deben continuar. Creemos que existen varias obras, inclusive mantenimientos que pueden continuar, tomando todas las debidas precauciones, no queremos sobrepasar ninguna disposición sanitaria; estamos dispuestos a ser fiscalizados y controlados al respecto, pero el sector no puede parar de manera brusca y sin un planeamiento en este tiempo”, señaló Ozuna.