Google muestra robots capaces de comprender órdenes de sus dueños

El aspecto innovador de estos robots es que usan inteligencia artificial para "pensar" por sí mismos, es decir, que no han sido programados para llevar a cabo una tarea concreta, sino que son capaces de escuchar la orden de un humano, interpretarla y proceder con una respuesta con base en el mensaje recibido.

Así, por ejemplo, si el humano dice "estoy hambriento, ¿puedes traerme comida?", el robot automáticamente analizará esa frase, la pondrá en contexto y tomará una decisión que ayude a remediar el problema, como por ejemplo llevarle una pieza de fruta o un dulce.

For helper robots, the smallest things can be the hardest to grasp